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信徒颱風夜運屍 案件曝光震驚全台

李威夫妻協助還原案情 家屬同意緩刑

台北市精舍命案歷經長時間審理後，台北地院今（12）日正式宣判，被信徒尊稱為「上師」的佛學作家王薀（本名王江鎮），遭認定涉入信徒蔡姓女子受虐致死案，依傷害致死罪判處12年徒刑，至於被視為核心成員的3名女護法幹子昀、梁碧茵與游秀鈴，也分別被判處10年徒刑，藝人李威與妻子簡瑀家與家屬達成和解，獲判1年10個月緩刑5年，全案仍可上訴；蔡女哥哥認為，「王薀老師實在是太殘忍了」，判決太輕；至於因為有感受到李威夫妻誠意，同意給予緩刑。蔡家委任律師黃中麟表示，收到判決書，再研議是否請檢方上訴。檢方指出，蔡女倒地後並未立即被送醫，反而被信徒用手推車載運，再以透明雨衣與膠帶包覆固定，在颱風夜中推回精舍，直到隔日上午確認死亡後，相關人士才向警方報案，並一度聲稱是不明原因身亡，不過警方發現死者身上有大量瘀青與傷勢後，進一步追查才揭開整起命案真相。案件曝光後，也讓外界對該宗教團體的運作方式與精神控制問題產生高度關注。面對指控，王薀與多名信徒始終否認施暴，辯稱蔡女可能因天氣炎熱導致中暑與身體不適，強調所謂「研討」只是協助對方穩定情緒的訓練活動，不過蔡女家屬當庭痛批說法荒謬，認為妹妹多年來無償替團體付出，最後卻遭到集體霸凌與虐待，蔡女姊姊更在法庭上情緒潰堤，怒斥該團體毫無憐憫與慈悲之心，也讓旁聽民眾相當震撼。蔡女哥哥表示，他父母親想到妹妹，每天以淚洗面，晚上睡不著，替兩位父母親覺得不捨，而且只有李威夫妻來道歉，其他被告都沒有道歉，連上香都沒有。家屬律師黃中麟表示，在一審審理過程中，死者哥哥、姊姊能到庭幾乎都到庭，因案情複雜，案發地點在私人密室「精舍」裡的犯罪行為，偵辦、蒐證過程非常不易，特別感謝檢警抽絲剝繭、鍥而不捨將13被告起訴，也感謝公訴檢察官，面對數十位被告跟辯護人，仍堅定立場為被害人發聲，也感謝承審法官傾聽被害人的聲音，給予所有被告有罪判決。黃律師說，只有李威夫妻相對有坦承事實，其他被告或證人，家屬認為還是沒有全盤托出，但在審理過程中已大致了解案發過程，等判決書公布後，社會大眾會更清楚，案發時草堂裡到底發生什麼事情。蔡女哥哥說，他跟姊姊、妹妹從小感情就很好，妹妹被凌虐走了，「往生後，我跟姊姊一定要幫她把案情釐清，讓妹妹可以走完最後一程，也是我跟姊姊對父母親的交代」。