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台中市議會今(12)日審議公立國中小營養午餐免費政策預算。針對市府擬定每餐70元的補助標準，市議員張家銨表示，若該經費需同時支應「廚餘清運與處理費」，恐發生預算排擠效應，導致孩子飯菜品質縮水。她強烈主張，市府應將廚餘處理預算獨立編列，莫讓「免費政策」美意打折扣。張家銨指出，過去學校午餐廚餘多由養豬業者回收，成本較低。然而，隨著明年廚餘養豬政策全面退場，廚餘必須進入合法的清運與處理系統，成本將大幅攀升。她憂心，若教育局未另編預算，而是要求業者在70元經費中「自行吸收」，業者為維持利潤，最終犧牲的勢必是午餐的份量與營養價值。此外，張家銨揭露目前教育局掌握的廚餘量疑有「美化」之嫌。她指出，現行統計多要求學校將湯水瀝乾後僅秤「固體廚餘」，但實際清運時，液態部分體積與重量均不容忽視。若預算僅依固體重量估算，將嚴重低估實際成本。張家銨強調，既然市府推動免費午餐，就應誠實面對清運成本。她要求教育局應精確掌握各校實際廚餘量，並將處理費用從午餐費中「切割」出來，明列於預算書中接受監督，確保每一分午餐錢都真正吃進孩子肚子裡。