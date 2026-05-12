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美國總統川普（Donald Trump）本週將訪問中國，預定14日與中國國家主席習近平舉行「川習會」，稍早傳出輝達執行長黃仁勳未受邀在此次川普訪中的商業界高層名單中，專家指出，這一含意對中國和習近平來說已相當明確。根據路透披露的名單，美國方面的商界代表團，包含特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、蘋果執行長庫克（Tim Cook）、奇異航太公司（GE ‌Aerospace）的卡爾普（Larry Culp）、波音（Boeing）執行長奧特伯格（Kelly Ortberg）。華府官員表示，其他參與者還包括Meta高層麥考密克（Dina Powell McCormick）、跨國投資管理公司貝萊德（BlackRock）的董事長兼執行長芬克（Larry Fink）、黑石集團（Blackstone）的施瓦茨曼（Stephen Schwarzman）、美光科技（Micron）的梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）、萬事達卡（Mastercard）的米巴赫（Michael Miebach）、高通（Qualcomm）的阿蒙（Cristiano Amon）以及Visa公司的麥金納尼（Ryan ​McInerney）。根據彭博報導，引述一名知情人士表示，黃仁勳並未在川普訪中行程的商界高層名單中，陪同川普出訪的商界巨頭，均來自在中國擁有大量業務的公司，且代表此次訪中商務議程中，預計將涉及的行業。彭博指出，考量到黃仁勳身為全球市值最高公司的掌門人，輝達也是推動人工智慧熱潮的半導體製造商，更不用說自川普重返執政以來，他與川普之間的密切關係，因此他的缺席格外引人注目。這對黃仁勳而言，可能代表著一項潛在挫折，因為他一直期盼向中國銷售輝達的 AI 晶片，而他已將中國市場視為一個價值 500 億美元的機會，輝達對於相關消息則未有評論。黃仁勳上週四曾主動表達，願意與川普一同前往中國，他在接受《CNBC》訪問時表示，「如果受到邀請，那將是一種殊榮——能代表美國，並與川普總統一同前往中國，將會是極大的榮幸」，去年川普在中東的正式訪問行程，當時川普在現場還曾點名了黃仁勳。華府智庫美國企業研究所（American Enterprise Institute）研究員費瑞安（Ryan Fedasiuk）認為，將黃仁勳排除在官方代表團名單之外，等於向中國政府發出明確的強烈訊號，中國的AI研究機構將不太有機會取得輝達等公司製造的頂級高性能晶片，「川普政府了解，運算能力對於在 AI 競賽中戰勝中國來說有多麼重要。美國晶片公司其實沒有太多話可與中國政府談。」美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）上個月向國會議員表示，雖然部分輝達H200晶片已獲准銷往中國，但由於中國政府尚未允許科技公司購買這些晶片，因此目前尚未有任何晶片實際出口。黃仁勳則支持繼續維持對輝達更先進 AI 晶片的限制，例如 Blackwell 處理器，以及預計今年稍晚推出的 Vera Rubin 系列。長期以來，美國出口管制一直是華府與北京貿易談判中的癥結點。中國取得美國技術能力受限，導致全球兩大經濟體去年陷入對峙，中國也因此對出口至美國客戶的稀土產品祭出限制措施。在川普上一次與習近平會面後，雙方於去年 10 月宣布休戰。美國同意暫停部分科技相關限制措施一年，以換取重新取得稀土供應，這些措施很可能會在本週川習會再次成為討論焦點。