周杰倫（周董）和作詞人方文山攜手寫出不少帶有異國風情的經典歌曲，如〈伊斯坦堡〉、〈布拉格廣場〉、〈米蘭的小鐵匠〉等，近日脫口秀演員怡岑將天王的〈愛在西元前〉改編成滿滿台灣味的〈愛在台北〉，接地氣的歌詞引發網路討論，連金曲歌后魏如萱（娃娃）都喊話：「好想翻唱！」
取樣周杰倫經典 怡岑改編〈愛在台北〉掀議
怡岑日前在粉專分享演出片段，她表示，周杰倫很愛把國外景點入歌，「為什麼周杰倫很愛寫國外的景點？他是導遊喔？好可惜喔！台北也有很多很棒的景點，雖然我們沒有古堡，可是我們有寺廟嘛」，接著取樣〈愛在西元前〉演唱自創曲〈愛在台北〉。
圓山花博、烘爐地入歌 釣出魏如萱：想翻唱
其中，怡岑唱出「愛的感受還存在那士林保安宮 我對著神明虔誠的說 關公關公能不能把你送回來給我...祂說我是保生大帝不是關公」、「經過圓山花博 那練舞的同學好臭 愛在烘爐地 土地公前我們許下了誓言 愛在耶誕城 我們笑說還好不是板橋人」、「愛在京華城 現在已經沒有了 愛在新光三越 我Le Labo香水還放在你那邊」，惹得現場觀眾哄堂大笑。
該片段至今累計超過2萬讚數，9千多次轉發，除了魏如萱留言表示想要翻唱，網友也笑說：「安平古堡算是一種古堡嗎」、「MV的鄉土味出來了！請問可以配伴唱帶的版本嗎」、「好有才」、「這段好強」、「圓山的同學不排除提告」、「我已經忘記愛在西元怎麼唱了」、「應該是愛在民國前吧！」
怡岑IG
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怡岑日前在粉專分享演出片段，她表示，周杰倫很愛把國外景點入歌，「為什麼周杰倫很愛寫國外的景點？他是導遊喔？好可惜喔！台北也有很多很棒的景點，雖然我們沒有古堡，可是我們有寺廟嘛」，接著取樣〈愛在西元前〉演唱自創曲〈愛在台北〉。
圓山花博、烘爐地入歌 釣出魏如萱：想翻唱
其中，怡岑唱出「愛的感受還存在那士林保安宮 我對著神明虔誠的說 關公關公能不能把你送回來給我...祂說我是保生大帝不是關公」、「經過圓山花博 那練舞的同學好臭 愛在烘爐地 土地公前我們許下了誓言 愛在耶誕城 我們笑說還好不是板橋人」、「愛在京華城 現在已經沒有了 愛在新光三越 我Le Labo香水還放在你那邊」，惹得現場觀眾哄堂大笑。
該片段至今累計超過2萬讚數，9千多次轉發，除了魏如萱留言表示想要翻唱，網友也笑說：「安平古堡算是一種古堡嗎」、「MV的鄉土味出來了！請問可以配伴唱帶的版本嗎」、「好有才」、「這段好強」、「圓山的同學不排除提告」、「我已經忘記愛在西元怎麼唱了」、「應該是愛在民國前吧！」