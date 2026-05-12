加拿大在台灣人的刻板印象中，是一個自然景觀豐富的國家，也一直是移民熱門地點。不過，近期就有民眾發現，加拿大當地有一堆湖泊都被取了超怪名字，更有著看看湖（Seesee Lake）、痛痛湖（Pain Lake）等直接爆紅。對此，在地人也證實這些名字都是真的，同時揭開命名內幕。
加拿大湖泊怪名字超多！看看湖、痛痛湖爆紅
英文老師 Kate 近期在社群 Threads 上分享，自己發現加拿大的好多湖泊命名方式都很獨特，除了基本款以動物命名湖泊外，還有許多用相對位置命名的「另一個湖（Another Lake）」以及「更另一個湖（And Another Lake）」，更有著看看湖（Seesee Lake）、痛痛湖（Pain Lake）等以形容詞為主的可愛命名方式。
除了上述幾座湖泊之外，還有「沒禮貌湖」（Rude Lake）、頭皮湖（Scalp Lake）以及「垃圾湖」（Dump Lake），也都被網友找到真實存在。這讓 Kate 不禁疑惑，「加拿大是因為湖太多，無法一一好好取名嗎？」
不少網友看完笑稱，「曾經在加拿大多倫多唸書，當地最多湖的名字是未命名（Untitled），喜歡取名字好像也可以上政府網站去提議」、「加拿大湖泊多到不行」、「可惜不是台灣，這肯定諧音哏要用爆了」、「怎麼感覺加拿大人是取名字取到厭世」。
加拿大湖泊數量破 200 萬！世界第一多取名到煩了
針對加拿大人隨意命名湖泊的情況，加拿大留學機構「Hello Study 楓禾留遊學」也證實：「這都是真的！」並補充加拿大擁有超過 200 萬個湖泊，數量世界第一，甚至占了國土面積的 9%！
但也因為湖實在太多了，取名字取到最後，就開始有一些很神奇的名稱出現，例如「我的湖」（My Lake）、「這個湖」（This Lake）、「那個湖」（That Lake），但更多的就是「無名湖」（No Name Lake）。
此外，加拿大政府也在官網開設「Propose a geographical name」讓民眾提出新地理名稱的服務，只要向省或地區政府提出申請，並附上提議的理由、名字意義等資訊，經過審核之後，就有機會幫湖泊取自己喜歡的名稱。
我是廣告 請繼續往下閱讀
英文老師 Kate 近期在社群 Threads 上分享，自己發現加拿大的好多湖泊命名方式都很獨特，除了基本款以動物命名湖泊外，還有許多用相對位置命名的「另一個湖（Another Lake）」以及「更另一個湖（And Another Lake）」，更有著看看湖（Seesee Lake）、痛痛湖（Pain Lake）等以形容詞為主的可愛命名方式。
除了上述幾座湖泊之外，還有「沒禮貌湖」（Rude Lake）、頭皮湖（Scalp Lake）以及「垃圾湖」（Dump Lake），也都被網友找到真實存在。這讓 Kate 不禁疑惑，「加拿大是因為湖太多，無法一一好好取名嗎？」
加拿大湖泊數量破 200 萬！世界第一多取名到煩了
針對加拿大人隨意命名湖泊的情況，加拿大留學機構「Hello Study 楓禾留遊學」也證實：「這都是真的！」並補充加拿大擁有超過 200 萬個湖泊，數量世界第一，甚至占了國土面積的 9%！
但也因為湖實在太多了，取名字取到最後，就開始有一些很神奇的名稱出現，例如「我的湖」（My Lake）、「這個湖」（This Lake）、「那個湖」（That Lake），但更多的就是「無名湖」（No Name Lake）。