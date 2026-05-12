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前民眾黨發言人楊寶楨今公開表示，若民眾黨不徵召、不提名她參選台中市東南區議員，不排除5月底前宣布脫黨參選。每天在台中勤跑基層的民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤重砲回擊，強調政黨提名有既定程序，在地經營更非一朝一夕，更別說台中提名佈局還有「藍白合」的考量，難道誰喊得凶，黨就該讓步嗎？前民眾黨發言人楊寶楨今（12）日受訪指出，台中市黨部還沒開放選區登記報名，應該這2天會與市黨部確認狀況，「若最後黨中央沒有打算在艱困選區派人的話，那我還是會選擇獨立參選、脫黨參選到底」。去年底獲民眾黨提名參選西屯區市議員的「小草女神」劉芩妤指出，地方議員選舉絕非「上幾個節目、累積網路討論聲量」就夠，若楊寶楨早已釋出有意投入台中選戰的訊號，過去這段時間做了多少在地經營？是否真正理解地方結構、接觸基層民意、長期投入選區事務？「沒有經營、沒有深耕，一副只要自己想選，黨中央就非提不可的姿態，不僅不尊重地方，更是不尊重所有在地方默默努力的夥伴」。劉芩妤表示，政黨提名絕非個人意志凌駕集體決策，更不應是「我想要，黨就一定要給我」的予取予求。「不提名就走人」的喊話，是逼宮而非溝通，營造黨中央虧欠自己的氛圍，更別說台中市整體的提名佈局牽涉到地方藍白合作、在野協調與選區經營的複雜節奏，楊寶楨從頭到尾不與地方黨部溝通，逕自喊出脫黨參選，客觀效果就是在破壞「在野大聯盟」，替綠營製造見縫插針的空間，這不是一個合格候選人該有的民主素養。劉芩妤說，真正有志於地方政治的人，應先問自己為地方做了什麼，而非先問黨要給自己什麼。參選雖是個人自由，但不代表可以情緒勒索，將黨的程序與團隊的努力踩在腳下，「民眾黨從來不是一個會因為誰比較會放話、誰比較敢施壓，就改變原則的政黨。」