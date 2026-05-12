5月18日國際博物館日即將到來，故宮北部院區第一展覽館、南部院區同步響應，5月16、17、18日連續3日均開放免費參觀。海科館則是5月16日- 5月17日兩日，推出買一送一。

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故宮表示，除了因應國際博物館而推出3日免費參觀，目前著名國寶「清 翠玉白菜」正於南部院區S302「人氣國寶展」展出，將至6月7日，而「清 肉形石」則於北部院區第一展覽館302陳列室展出，將至5月31日。

▲高人氣國寶翠玉白菜，目前在故宮南院展出。（圖／故宮南院提供）
▲高人氣國寶翠玉白菜，目前在故宮南院展出。（圖／故宮南院提供）
 海科館也響應國際博物館日  主題館「兩人同行一人免費」

海科館響應國際博物館日，直接推出主題館「兩人同行一人免費」，只要兩人同行，門票直接買一送一。另外還有典藏館免費，海科館表示，此時有難得一見的海洋標本與珍貴史料庫，歡迎民眾趁免費參觀。

▲海科館主題館將有買一送一，典藏館免費之活動。（圖／取自海科館臉書）
▲海科館主題館將有買一送一，典藏館免費之活動。（圖／取自海科館臉書）
📍故宮免費參觀資訊一覽：
免費日期：2026年5月16日、5月17日、5月18日
開放館所：北部院區第一展覽館及南部院區

📍國立海洋科技博物館免費參觀資訊：
免費日期：2026年5月16日- 5月17日

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葉盛耀編輯記者

美食旅遊記者，從事媒體業累積超過15年，寫過幾本書，做過多次美食競賽評審。
5000多個報導日子裡，你以為充斥吃喝玩樂，實多是懸梁刺股，但依舊不忘找尋喜劇素材。跟普羅上班族一樣愛喝飲料，含酒精者更佳。