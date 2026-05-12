我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高人氣國寶翠玉白菜，目前在故宮南院展出。（圖／故宮南院提供）

海科館也響應國際博物館日 主題館「兩人同行一人免費」

▲海科館主題館將有買一送一，典藏館免費之活動。（圖／取自海科館臉書）

5月18日國際博物館日即將到來，故宮北部院區第一展覽館、南部院區同步響應，5月16、17、18日連續3日均開放免費參觀。海科館則是5月16日- 5月17日兩日，推出買一送一。故宮表示，除了因應國際博物館而推出3日免費參觀，目前著名國寶「清 翠玉白菜」正於南部院區S302「人氣國寶展」展出，將至6月7日，而「清 肉形石」則於北部院區第一展覽館302陳列室展出，將至5月31日。海科館響應國際博物館日，直接推出主題館「兩人同行一人免費」，只要兩人同行，門票直接買一送一。另外還有典藏館免費，海科館表示，此時有難得一見的海洋標本與珍貴史料庫，歡迎民眾趁免費參觀。免費日期：2026年5月16日、5月17日、5月18日開放館所：北部院區第一展覽館及南部院區免費日期：2026年5月16日- 5月17日