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聚焦眼科與腫瘤雙特異性抗體開發的圓祥生技，即將6月上旬掛牌上櫃。創辦人暨總經理何正宏表示，跟其他公司最大的差異在於除了內部產品開發外，同時也對外授權，目前已經有2個成功授權案例；目前未來三年一年一授權。圓祥生技旗下IBI302與AP505兩項核心資產，是市場高度關注的授權與商業化標的。IBI302鎖定濕性黃斑部病變（nAMD）與糖尿病黃斑部水腫（DME）市場，2026年3月已完成臨床三期主要療效指標，展現具競爭力的臨床數據成果，後續將積極推進藥證申請與國際市場佈局。何正宏透露，今年有機會再拿到授權金，貢獻圓祥收益。另一項核心產品AP505，則為PD-L1 × VEGF雙特異性抗體，目前已在中國推進二期臨床試驗，近年PD-(L)1與VEGF雙重機制，已成為全球實體腫瘤免疫治療重要發展方向。何正宏指出，AP505不僅驗證台灣自主研發技術的國際競爭力，也反映團隊早期即看見雙特異性抗體於腫瘤免疫治療領域的潛力與高技術門檻優勢。此外，圓祥生技自主建立T-cube雙特異性抗體平台，目前已推進AP203、AP402與AP601等多項自主產品，其中，AP203為台灣自主開發、並於台灣執行臨床試驗的雙特異性抗體產品；AP402與AP601則已前進澳洲展開臨床開發，展現公司從抗體設計、篩選、CMC製程到臨床開發的一條龍自主研發能力。除腫瘤領域外，圓祥生技日前宣佈與美國Delos Capital合作，共同切入自體免疫疾病市場，佈局異位性皮膚炎等高未滿足醫療需求領域，除了有助於拓展產品線，也反映全球雙特異性抗體應用，正由腫瘤領域逐步擴展至自體免疫疾病市場。