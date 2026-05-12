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▲ 黃偉哲致贈蘭花盤給布洛特市長。（圖／南市府提供）

▲ 布洛特市長致贈以色列具代表性的燭台予台南長黃偉哲。（圖／南市府提供）

以色列市長訪問團由市長巴特亞姆暨全國市政府聯盟副主席-布洛特（Tzvika Brot）於今（12）日率領其他三個城市市長拜會黃偉哲。雙方交流城市治理經驗，並以智慧城市及綠色城市為主軸，分享推動成果與未來發展方向。黃偉哲表示，臺南是臺灣最早發展的城市，也為擁有超過400年歷史的文化古都，2024年甫迎來400年重要里程碑。臺南同時也是台灣重要的農業重鎮，在城市持續發展與擁抱高科技產業的過程中，市府積極導入創新科技，並結合半導體產業供應鏈優勢，致力打造智慧化、永續化的城市環境。黃偉哲進一步表示，如何在經濟發展與環境永續之間取得平衡，是各城市的重要課題。以色列是一個以高度科技因應環境的國家，而臺南與以色列各城市雖發展背景不同，但在城市治理理念與未來願景上具高度共通性，期待透過此次分享，促進彼此城市治理經驗分享，未來無論是在農業發展、學生交流、環境創新管理，或是廢棄物回收處理與水資源科技上都能建立起更多的交流機會。布洛特市長代表訪團致詞時除感謝黃偉哲與市府團隊的熱情接待，對臺南的美食與甜美的水果感到非常驚豔與美味。以色列與台灣有許多的共通性，不僅共享民主價值，也珍惜在面對困難時的友情相助, 邀請黃市長與市府團隊可造訪以色列，雙方多交流城市治理經驗。以色列市長訪團由外交部邀請來台，訪團中包括巴特亞姆市、里雄萊錫安市以及埃梅克赫費爾市等3個城市的市長，訪台主要聚焦城市治理及願景，並以智慧城市及綠色城市為主軸，與台灣城市進行相互交流新興科技及人工智慧城市治理經驗，以城市外交促進永續發展及共同進步。