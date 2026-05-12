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三班護病比於立院三讀通過入法因2年緩衝期，引發在野質疑政策恐跳票。而衛福部長石崇良昨（11）日在立法院備質詢時，回應「如果怕跳票就再投給總統，他就一定會落實」。但此話一出，民進黨立委也批評是耍嘴皮。今（12）日石崇良出席活動時表示，昨天講話可能比較快，因為我一向比較心直口快，若讓大家有所誤解或不舒服，「跟大家抱歉。」原先衛福部拍板延長2年的三班護病比，石崇良昨日在立法院備質詢時，回應「如果怕跳票就再投給總統，他就一定會落實」。今日「115年國際護師節聯合慶祝大會」，總統賴清德則當眾宣示，三班護病比「從明年5月20日分階段開始實施」。而對於外界批評三班護病比怕跳票就再投給賴總統是失言，石崇良會後接受媒體聯訪時回應，相信今天的結果「大家一定會再把票投給賴總統」，但昨天講話可能比較快，「我一向比較心直口快」，若有講太快的部分，大家有所誤解或不舒服之處，「就跟大家抱歉」，但也相信「今天總統的宣示，一定值得大家再投他一次。」