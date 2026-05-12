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台股主動式ETF又添一生力軍，繼00981A後，統一投信再全新推出一檔主動統一升級50（00403A），今（12）日正式掛牌上市，首日表現就見證其主動式ETF的驚人吸金力，首日大漲逾9%上演「蜜月行情」，且開盤不到一小時，成交量便噴出突破200萬張。但專家也分析，這就是投機，提醒現在這些ETF溢價過大都不合理，也不適合進場，投資人應停看聽。00403A，今掛牌首日就掀起市場瘋狂追價潮，開盤1小時成交量即突破240萬張，盤中價格最高來到10.96元。在熱烈買盤背後，ETF溢價幅度也同步飆高，一度突破5%。收盤上漲0.6元或5.88%，每股以10.8元作收，而00403A即時淨值為每股10.23元，溢價率5.57%。對此，前國泰證期協理、資深分析師蔡明翰今日接受《NOWNEWS今日新聞》訪問時指出，所有的ETF都有一個該有的價值，不像股票，例如聯發科到底是3000塊合理，還是2000塊合理，「沒有一定的答案，只要市場認同」，台積電2300元貴不貴？「每個人心中有一把尺。」但ETF沒有，他進一步指出，ETF 100元就是100元、105元就是105元，市場太嗨，明明只價值100塊的東西，「你現在用104買、105買，簡單而言，就是一個不合理的現象。」那為什麼今天會漲？蔡明翰分析，最主要關鍵就是這段時間台股加權指數很強勢，這些ETF在掛牌前幾天，就會開始提前布局了，然後就會有一個問題，也就是說，00403A今天漲9%，溢價5%，代表前幾天就先布局，然後投信買完之後，這幾天因為指數上漲，00403A手中持股假設已經價值105元，但投資人若買超過這個價格，就是不合理的現象。蔡明翰也直言，ETF指數也不是不會回檔，舉例來說，它只價值105元，「你用109元買。如果過幾天指數開始下跌，它持有的個股價值又從105元跌回 100元，股價就會往100元靠近。你多買就是你的問題。它下跌的時候它會連那4塊一起吐掉喔。」他認為，今天00403A剛掛牌市場過熱，明明價值105元，一些人在109元買，就有風險。且他也強調，ETF本就不用擔心買不到，因此，只要溢價過大都是不適合進場的時候。「過往績效也不代表未來」，蔡明翰認為，理論上投資人只要買交易量大、市值大的，主動型ETF其實表現都不會太差。但是這個族群要注意，就是大家追逐、規模過大，漸漸地它的動能也會開始降低。因為如果市值過大，就沒辦法買一些比較中小型的飆股，到最後都買大型股成長動能可能就會逐漸減低。