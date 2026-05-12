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▲蕭景鴻（如圖）出道24年終於圓夢，選擇用本名推出人生首張個人專輯。（圖／相信音樂提供）

3日至15日POP Radio聯播網全球首播。





Energy成員「阿弟」蕭景鴻出道24年，終於將發行個人首張專輯，這一次他選擇用自己的本名重新出發，首發單曲〈以我為名〉由蕭景鴻親自譜寫歌詞，訴說從夢想出道、偶像巔峰到低潮轉型的過程。終於圓夢推出人生第一張個人專輯，蕭景鴻難掩興奮地表示：「這是我一直以來最大的願望。」另外，蕭景鴻因Energy復出再度迎來人生的巔峰，卻也受到質疑：「有人會認為我還能跳、能唱嗎？」對此他選擇用行動證明給大家看。大家過去總叫他「阿弟」，但這次蕭景鴻選擇用本名推出人生首張個人專輯，彷彿在寫人生自傳般，從夢想出道、偶像巔峰到低潮轉型，他像是一道道撕開心中的枷鎖，最終戰勝心魔、重新找回最初的自己。蕭景鴻終於圓夢，他難掩興奮地表示：「我超超超超期待！這是我一直以來最大的願望。」近年隨著Energy復出，他再度迎來人生的巔峰時刻與歡呼聲，但也同時受到質疑：「有人會認為我還能跳、能唱嗎？」對此蕭景鴻選擇用行動證明自己。這些年來，蕭景鴻不斷嘗試不同領域與挑戰，他笑說：「很開心終於可以達成我人生的另一個目標，做我想做的事、唱我想唱的歌。」在錄音室配唱時，蕭景鴻唱到激動段落，情緒沸騰到感覺自己頭在「冒煙」，甚至在錄製過程中唱壞一支麥克風，製作人緊急更換設備才得以順利完成。而新歌〈以我為名〉前後共錄製三天，到了最後一天，他進入最佳的狀態，以 One Take 一氣呵成的方式完成這首歌。蕭景鴻是團體Energy的成員、也是戲劇與舞台劇中的熟面孔，走過人生高低起伏之後，他仍站在這裡，不放棄的態度讓人欣賞。蕭景鴻〈以我為名〉5月1