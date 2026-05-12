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中鋼公司於今(12)日，召開115年6月份月盤盤價會議，會中考量國際景氣與鋼鐵市場正同步轉暖的氛圍，鋼價走勢穩中看升及鋼鐵產業下游仍面臨競爭挑戰，為順應國際鋼鐵市場緩步復甦的行情，並兼顧客戶接單競爭力，乃決定今(115)年6月鋼品月盤價採取全面調漲，並持續推動多元方案，以確保接單量能。中鋼公司董事長黃建智表示，中鋼公司為因國際鋼鐵市場緩步復甦，短期鋼價走勢穩中看升，以及考量適逢年末庫存調整，下游產業購料心態保守，為兼顧成本壓力與國際行情走勢，乃決定今(115)年6月鋼品月盤價採取全面調漲，並持續推動多元方案，以確保接單量能。黃建智說，全球經濟穩定復甦，美國經濟表現穩健，首季經濟成長率達2%，歐洲受能源價格震盪致成長動能放緩，中東地緣政治議題仍存變數，惟整體產業韌性尚存，而中國大陸深入整治內卷式競爭，有助改善惡性低價競爭與過度擴產，而我國方面，受惠於全球人工智慧(AI)伺服器與半導體供應鏈強勁需求，主計總處公布115年第1季經濟成長率達13.69%，為近39年來單季最高。黃建智指出，在鋼鐵市場部分，國際鋼鐵市場回溫，加以第2季傳統旺季需求增溫，下游業者積極回補庫存，但美伊戰事推升原油、海運、能源，以及合金價格，致帶動整體煉鋼成本上揚，此外，中東地區鋼材及半成品出口供給減少，致鋼鐵供給趨於緊俏。而在需求增溫、成本推升及供給緊縮等三重因素帶動下，鋼價漲勢明確，加上鐵礦砂價格上漲逼近每公噸113美元，創近兩年新高，冶金煤價格拉抬至240美元左右，煉鋼原物料及能源成本也續居高位。黃建智並指出，伴隨著煉鋼原物料及基礎能源成本持續墊高，國際主流鋼廠連袂調漲報價，美國Nucor鋼廠連續16週調漲熱軋售價，當地熱軋出廠行情突破每公噸1170美元，創兩年新高，歐洲防衛措施新制限縮進口供給，當地鋼價維持高檔盤整，而越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤價接連大漲每公噸50至58美元，中國大陸寶鋼新盤亦延續漲勢，至於我國國內下游鋼品流通行情漲勢穩健，進口熱冷軋報價近一個月累計上漲每公噸80至90美元，鋼價走勢穩步向上。黃建智強調，中鋼公司向來重視用鋼產業鏈穩定發展與供需秩序，此次召開115年6月份月盤盤價會議，決定今(115)年6月鋼品月盤價，是依最新成本結構與市場情勢審慎研議，以穩步跟上國際鋼價與下游流通行情漲勢，為確保整體供應鏈穩定，合宜反映鋼廠成本，針對6月份產品月盤價，採循序漸進方式全面調漲。