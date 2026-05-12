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競選團隊成形 吳思瑤、吳沛憶分任總幹事

內鬥疑雲？郭正亮：林右昌被邊緣化

謝寒冰雞排賭約 郭正亮：可憐賭太大

民進黨佈局年底縣市長選戰進入最終階段。據悉，民進黨電策會擬於本週三（13日）正式通過徵召立委沈伯洋出馬角逐台北市長。屆時，總統兼黨主席賴清德將親自坐鎮提名記者會，為沈伯洋授旗造勢。對此，前立委郭正亮重砲批評，民進黨捨棄具經驗的林右昌而選擇沈伯洋，完全是「政黨墮落」的表現。隨著參選態勢明朗，沈伯洋近期頻繁走訪地方，與北市黨公職展開拜會行程。傳出其競選團隊已低調啟動，核心幹部名單預計由新系立委吳思瑤出任競選總幹事，執行總幹事由立委吳沛憶擔綱，至於政策攻防則由陳培瑜與范雲兩位立委主責，展現備戰姿態。針對這項人事布局，前立委郭正亮在網路節目《亮話天下》中指出，這顯示出民進黨內部的派系鬥爭已到了誇張程度。他分析，林右昌曾任基隆市長與黨秘書長，不論資歷或適任度都遠高於沈伯洋，但賴清德因林具備「蔡英文人馬」色彩而不予重用。郭正亮直言：「派系鬥爭可以鬥成這樣，這就是墮落的開始。」郭正亮也調侃了資深媒體人謝寒冰，因謝寒冰先前曾發重誓，若沈伯洋獲提名就要「發兩千份雞排」並「跪著直播」。郭正亮笑稱：「可憐的冰哥，為了沈伯洋竟然賭這麼大。」他也推測，面對沈伯洋這種出人意料的對手，現任市長蔣萬安恐怕會感到既無奈又哭笑不得。