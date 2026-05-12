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國防預算審議引發地方產業高度關注。立法院日前通過在野版本7800億元國防特別預算，與行政院原提1.25兆元版本相差達4700億元。台中市長候選人、立法委員何欣純今（12）日前往太平區田屋科技參訪，直指預算大幅刪減將嚴重衝擊國內採購及無人機產業發展，影響台中精密製造業升級與萬名勞工就業機會。何欣純今實地了解無人機雲台、通訊模組、馬達控制器等關鍵零組件與CNC切削加工技術。她強調，台中擁有全台最完整的精密製造供應鏈，具備從基礎工業躍升為無人機研發重鎮的潛力。然而，在野版本刪除的4,700億預算中，多項攸關國內採購的項目遭到削弱，形同「砍掉台中中小微企業轉型轉骨的契機」。何欣純指出，無人機產業的壯大需要穩定的國內採購訂單支撐，企業才有底氣擴廠、投資設備並培養人才，進而銜接國際訂單。她憂心表示，國內預算砍單將導致廠商必須「拎著皮箱」孤軍奮戰海外，未來她將全力支持行政院研議「無人機產業發展相關特別條例草案」，以專法補足預算缺口。田屋科技協理呂政源表示，公司創辦人張成榮總經理目前正於美國底特律參加「國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」爭取訂單，公司過去積極參與政府採購，此次預算刪減確實帶來極大衝擊。何欣純亦針對產業生態系提出配套方案。她認為，無人機發展亟需安全且便利的訓練與考照場域，未來將積極與交通部溝通，評估規畫更多如神岡螺旋槳飛場等專業場域，擴大產業人才培訓。她呼籲台中立委應不分黨派支持產業專法，發揮台中製造實力，讓台灣無人機國家隊持續壯大。