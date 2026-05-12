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藝人小禎（胡盈禎）與男友Alan感情穩定，今（12）日她出席婦女救援基金會記者會，受訪時透露兩人正好交往滿一週年，她大讚男友情緒穩定，像是卡皮巴拉水豚君一樣，今晚的慶祝方式，相較於一般情侶的燭光晚餐，小禎笑說兩人的慶祝方式超不浪漫，沒有甜蜜的二人世界，反而揪了一大群共同朋友，一起熱鬧一下。小禎曾和醫師李進良有過一段婚姻，兩人育有一女Emma。和李進良離婚後，小禎在去年遇到男友Alan，並且公開認愛。說起Alan，小禎形容對方的個性就像火紅的療癒系玩偶卡皮巴拉（水豚君）。她大讚男友情緒非常穩定，且具備帶領人的智慧與溫柔，「只要跟他抱怨心情不好，他很會安撫人，聽完他的話就覺得沒什麼大事了。」有趣的是，女兒Emma認為Alan一點也不帥，只是身高有加分，私下會還跟媽媽虧說Alan 「只是一個有五官的人」，但小禎說，女兒和男友兩人私下相處其實就是走互虧路線，有很多笑料。而關於和小禎的相處，Alan也笑稱自己「每天都在恭喜又活過一天」，就怕射手座的小禎隨時會生氣，互動十分逗趣。兩人交往一週年，外界也好奇是否會有進一步的喜訊？小禎直言兩人都不是倉促行事的人，目前的共識就是穩穩地走下去，並沒有特別設定一定要結婚或不結婚。她表示，自己對於結婚這題完全沒想過，現階段非常享受與Alan這種心靈契合、情緒能被接住的相處模式。她也非常篤定，今天晚上的交往週年慶，絕對不會上演求婚戲碼。小禎說自己是射手座，想法一直在變，現在她的想法就是如此。