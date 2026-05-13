一名網友上週五（9日）到新竹六福村遊玩，卻被園區冷清景象震驚，下午3點幾乎空無一人，人潮少得誇張，不只多數店家沒開，就連遊樂設施也有不少停擺，設施老舊問題也浮上檯面，讓他感嘆「六福村真的只能留在回憶裡」，引發不少七、八年級生感嘆童年回憶已變調。貼文曝光後引發大批網友共鳴，多數人認為台灣遊樂園普遍面臨主題性不足、缺乏IP、交通不便與設備多年未更新等問題，就連票價都越來越高，早就已失去小時候最純粹的快樂氛圍。
六福村「小週末下午」人潮冷清到爆！九成餐廳沒開、設施停擺
原PO日前在Threads發文表示，自己週五前往六福村，到了下午3點左右，整個園區幾乎空蕩蕩，除了少數團體客之外，人潮稀少到令人難以置信，「真的有嚇到⋯」。他透露，園區內約九成餐廳都沒營業，只剩零星路邊攤販與自動販賣機苦撐，甚至不少攤販下午2點半就開始收東西準備打烊。
除了人潮冷清，原PO也提到，許多遊樂設施沒有開放，繞完整個園區後幾乎不知道還能玩什麼。他實際搭乘設施「沙漠風暴」時，前排第二支安全桿甚至推不開，搖晃時還有鬆動感，讓人擔心安全問題。
另一個設施「天馬行空」則可明顯看到蜘蛛網、灰塵，部分區域還出現脫漆與生鏽狀況，之後搭乘「火山歷險」時，工作人員雖不斷提醒旅客抓好扶手，但扶手卻散發濃濃抹布味與餿水味，維護品質令人失望。
原PO回憶，自己雖然已經快40歲，但對國小時期來六福村遊玩的印象仍非常深刻，當時不只有各種刺激設施，整個園區也充滿新鮮感，如今不但經典設施消失，設備也幾乎沒有更新，與記憶中的樣子落差極大，「六福村真的只能留在回憶裡」。
台灣遊樂園「最大敗筆」爆共鳴！眾認：寧可貼幾百元去日本環球影城
貼文曝光後，立刻引發大量網友共鳴，不少人坦言現在的台灣遊樂園普遍都面臨類似問題，「台灣遊樂園就那幾家，過了2、30年設施還是那些」、「真的超怕外國人跑到台灣遊樂園玩，沒有一個上得了檯面」、「設施老舊已經不是復古，而是直接進入放生狀態的感覺，只是還維持在營業中而已」、「價格是一個問題，一張票真的太貴了」。
還有不少網友直接拿日本環球影城相比，認為六福村門票約1400元，但日本環球影城票價大約1900元左右，整體內容與體驗卻差距極大，「台灣遊樂園這麼多，不如合起來真的去搞一個大型IP，可能都比較有吸引力」、「六福村過了這麼久還是了無新意，原本就不便宜還敢漲價，寧可多貼個幾百塊去環球影城或迪士尼樂園」。
六福村最強不是遊樂設施！萬聖節、動物園區仍吸引大票遊客
不過，也有另一派網友替六福村緩頰，認為真正厲害的其實不是遊樂設施，而是園區內的動物王國。「六福村厲害的是動物園，獅子、老虎、白老虎、白犀牛等等，全亞洲最多最大的繁育白犀牛基地就在六福村」、「第一次看到獅子數量比動物園還多的遊樂園」、「動物園其實很豐富，4月底才剛去而已」。
也有人點出，每年萬聖節仍是六福村最熱門的檔期之一，「萬聖節都還是爆滿啊」、「去年十月去人超多，氣氛也不錯」、「我們家幾乎每年萬聖節都會安排去一次」，認為六福村雖然設備老化問題存在，但仍保有部分其他樂園難以取代的特色與回憶。
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原PO日前在Threads發文表示，自己週五前往六福村，到了下午3點左右，整個園區幾乎空蕩蕩，除了少數團體客之外，人潮稀少到令人難以置信，「真的有嚇到⋯」。他透露，園區內約九成餐廳都沒營業，只剩零星路邊攤販與自動販賣機苦撐，甚至不少攤販下午2點半就開始收東西準備打烊。
除了人潮冷清，原PO也提到，許多遊樂設施沒有開放，繞完整個園區後幾乎不知道還能玩什麼。他實際搭乘設施「沙漠風暴」時，前排第二支安全桿甚至推不開，搖晃時還有鬆動感，讓人擔心安全問題。
原PO回憶，自己雖然已經快40歲，但對國小時期來六福村遊玩的印象仍非常深刻，當時不只有各種刺激設施，整個園區也充滿新鮮感，如今不但經典設施消失，設備也幾乎沒有更新，與記憶中的樣子落差極大，「六福村真的只能留在回憶裡」。
台灣遊樂園「最大敗筆」爆共鳴！眾認：寧可貼幾百元去日本環球影城
貼文曝光後，立刻引發大量網友共鳴，不少人坦言現在的台灣遊樂園普遍都面臨類似問題，「台灣遊樂園就那幾家，過了2、30年設施還是那些」、「真的超怕外國人跑到台灣遊樂園玩，沒有一個上得了檯面」、「設施老舊已經不是復古，而是直接進入放生狀態的感覺，只是還維持在營業中而已」、「價格是一個問題，一張票真的太貴了」。
還有不少網友直接拿日本環球影城相比，認為六福村門票約1400元，但日本環球影城票價大約1900元左右，整體內容與體驗卻差距極大，「台灣遊樂園這麼多，不如合起來真的去搞一個大型IP，可能都比較有吸引力」、「六福村過了這麼久還是了無新意，原本就不便宜還敢漲價，寧可多貼個幾百塊去環球影城或迪士尼樂園」。
不過，也有另一派網友替六福村緩頰，認為真正厲害的其實不是遊樂設施，而是園區內的動物王國。「六福村厲害的是動物園，獅子、老虎、白老虎、白犀牛等等，全亞洲最多最大的繁育白犀牛基地就在六福村」、「第一次看到獅子數量比動物園還多的遊樂園」、「動物園其實很豐富，4月底才剛去而已」。
也有人點出，每年萬聖節仍是六福村最熱門的檔期之一，「萬聖節都還是爆滿啊」、「去年十月去人超多，氣氛也不錯」、「我們家幾乎每年萬聖節都會安排去一次」，認為六福村雖然設備老化問題存在，但仍保有部分其他樂園難以取代的特色與回憶。