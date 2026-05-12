「戰鬥陀螺」近期在台灣翻紅，各種擂台競賽在各大市集、活動、商家甚至路邊都能看見。日前台灣第一位拿到 YouTube 鑽石獎牌創作者「奇軒」，決定報名比賽，為了奪冠，他請教軍師配出最強陀螺組合，還拿出擁有「1萬5轉速」的超級陀螺，想不到被一名年僅4歲的弟弟擊敗，讓他破防直言要「退坑」。
自封「陀螺武士」 奇軒：我有1萬5轉速
為了這場戰鬥陀螺比賽，奇軒特別請教軍師研究出最強的陀螺配置，並自封「陀螺武士」全副武裝登場；實戰策略上，他決定派出攻擊力破表的「鯊魚」以及兩隻「龍騎士」來迎戰對手，他也強調平時練極限武術時，轉圈轉習慣了，透過他雙手釋放的陀螺，就是「擁有1.5萬轉速」的男人。
戰鬥陀螺自爆 奇軒出道賽就落敗
然而，比賽現場的發展卻跌破眾人眼鏡。奇軒在第一場比賽的對手是4歲的小弟弟，在第一回合中，奇軒派出了原本被寄予厚望、攻擊力最強的鯊魚，沒想到陀螺竟然撞牆自殺，直接丟失一局，進入第二回合，奇軒靠著龍騎士的穩定發揮，在沒什麼碰撞情況下轉贏對手，成功扳回一城。
比賽來到關鍵的第三回合，奇軒為了確保勝利，決定使出他的最強功力，展現號稱1.5萬轉速的驚人威力，怎料事與願違，戰鬥陀螺竟然因為速度催得太快，超出了裝備的承受能力而瞬間自爆。最終，奇軒只能眼睜睜看著4歲的對手輕鬆晉級，自己則在這場首戰中無奈吞下敗仗。
轉得快不一定贏 戰鬥陀螺也有一堆技巧
首度參賽就受到重大打擊的奇軒，事後將這段辛酸史拍成影片分享，並宣布要登出戰鬥陀螺界。影片曝光後，吸引大批網友熱情洗版與調侃，「弟弟隔天去幼兒園肯定會炫耀昨天打贏一個好弱的叔叔」、「可愛胖小弟邊吃邊打都游刃有餘」。
此外，也有專業玩家認真分析，奇軒所使用的龍騎士屬於吸收型陀螺，盲目催高轉速反而會導致抽軸現象，因為轉速一旦高於陀螺配置的平衡限制，就非常容易引發自爆，更有人指出，奇軒左手投擲的穩定度不足、基本功不夠紮實，也是大人在此類比賽中比小孩更容易犯錯、導致落敗的原因。
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為了這場戰鬥陀螺比賽，奇軒特別請教軍師研究出最強的陀螺配置，並自封「陀螺武士」全副武裝登場；實戰策略上，他決定派出攻擊力破表的「鯊魚」以及兩隻「龍騎士」來迎戰對手，他也強調平時練極限武術時，轉圈轉習慣了，透過他雙手釋放的陀螺，就是「擁有1.5萬轉速」的男人。
然而，比賽現場的發展卻跌破眾人眼鏡。奇軒在第一場比賽的對手是4歲的小弟弟，在第一回合中，奇軒派出了原本被寄予厚望、攻擊力最強的鯊魚，沒想到陀螺竟然撞牆自殺，直接丟失一局，進入第二回合，奇軒靠著龍騎士的穩定發揮，在沒什麼碰撞情況下轉贏對手，成功扳回一城。
比賽來到關鍵的第三回合，奇軒為了確保勝利，決定使出他的最強功力，展現號稱1.5萬轉速的驚人威力，怎料事與願違，戰鬥陀螺竟然因為速度催得太快，超出了裝備的承受能力而瞬間自爆。最終，奇軒只能眼睜睜看著4歲的對手輕鬆晉級，自己則在這場首戰中無奈吞下敗仗。
首度參賽就受到重大打擊的奇軒，事後將這段辛酸史拍成影片分享，並宣布要登出戰鬥陀螺界。影片曝光後，吸引大批網友熱情洗版與調侃，「弟弟隔天去幼兒園肯定會炫耀昨天打贏一個好弱的叔叔」、「可愛胖小弟邊吃邊打都游刃有餘」。
此外，也有專業玩家認真分析，奇軒所使用的龍騎士屬於吸收型陀螺，盲目催高轉速反而會導致抽軸現象，因為轉速一旦高於陀螺配置的平衡限制，就非常容易引發自爆，更有人指出，奇軒左手投擲的穩定度不足、基本功不夠紮實，也是大人在此類比賽中比小孩更容易犯錯、導致落敗的原因。