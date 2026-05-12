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液化天然氣（LNG）

石油

乙烷與丙烷

美國總統川普本週將抵達中國北京，於14日至15日與中國國家主席習近平舉行川習會。路透披露，美國官員表示，雙方正研議一項協議，讓中國增加採購更多美國能源，路透點出四大能源項目將成潛在談判焦點。根據路透報導，在美中貿易戰期間施加的關稅，已使中國幾乎停止進口美國石油與液化天然氣（LNG）。這些進口在 2024 年價值 84 億美元，也就是川普展開第二任期之前的一年。分析師表示，中國進口美國液化天然氣（LNG）的採購量，往往會隨著地緣政治事件而波動，若雙邊關係改善，將會出現重新擴大的空間。在川普第一任期內、2019年的貿易戰期間，中國自美國進口的LNG降至僅26萬公噸；儘管當年中國整體超低溫燃料進口量增加了 15%，達到5940萬噸。在簽署貿易協議2年後，美國向中國出口了898萬噸LNG，成為當年中國第三大LNG供應國，僅略微落後於第二大的卡達。到了2024年，該數字下降至415萬噸；之後在 2025 年，中國因在貿易戰中對美國LNG加徵總計25%的關稅，進口量進一步降至 2.6 萬噸。進口量下滑掩蓋了一個事實，即使如中國石油（PetroChina）與中海油（CNOOC）等中國買家，仍在履行 2021 至 2023 年間與美國生產商簽署的長期合約。這些貨物目前被轉售至歐洲，以避免在中國國內支付關稅。能源顧問公司「挪威睿諮得能源」（Rystad Energy）估計，今年約有 1200 萬噸 LNG 已簽約交付。分析師估計，若北京取消其25%關稅，考量到伊朗所引發的市場混亂，美國 LNG 的價格將比亞洲現貨貨物更便宜。然而，任何進口增加的幅度可能仍然有限，因為預計中國 LNG 需求還將再經歷一年低迷。中國是全球最大的石油進口國，但美國不是中國原油的主要來源。在第一階段貿易協議之後，中國自美國進口石油於2020年達到高峰，約為每日39.5萬桶，占中國原油總進口量略低於4%。2024年，在川普重返白宮之前，中國每日自美國進口19.3萬桶原油，價值約60億美元。由於貿易戰期間施加的20%進口關稅，中國自2025年5月以來已未進口任何美國石油，並透過增加來自加拿大與巴西等國的進口來填補缺口。美國是中國唯一的乙烷供應國，乙烷是製造塑膠的重要原料。即使在貿易戰期間，相關貿易運輸仍持續進行。中國海關數據顯數，2025年中國進口了595萬噸乙烷，價值29.6億美元；而2026年第一季的進口量則年增 50%。去年中國對乙烷進口免除了125%的報復性關稅，而美國則對出口施加數月限制，這也凸顯了中國對乙烷的依賴。至於丙烷可用於製造塑膠原料丙烯（propylene），即使有關稅存在，美國在2025年仍是中國最大的丙烷供應國，出口超過66億美元的丙烷。