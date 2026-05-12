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信義房屋（9940）展現永續治理與營運雙軌並進的強勁實力，不僅連續19年獲《遠見》ESG企業永續大獎肯定，更創下全台僅7家企業達成的「連12年蟬聯上市公司治理評鑑前5%」標竿紀錄。在深厚治理底蘊下，信義房屋11日公布第一季合併營收達新台幣28.77億元、年增30.00%，每股盈餘0.22元、大幅年增76.56%，交出近年最亮眼成績單。4月單月合併營收亦達到9.42億元，相較去年同期增加22.12%。在逾千家上市櫃公司中脫穎而出，信義房屋憑藉獨立董事過半、女性董事達43%，以及將減碳指標與高階經理人薪酬掛勾的決心，展現極佳的治理架構，同時將長期推動的「社區一家」升級為「共創平台」，成功號召大型企業同行，發揮永續帶動作用，一舉奪得今年《遠見》ESG「綜合績效組」首獎與「人才發展組」績優獎。公司積極將數位賦能融入日常，導入信義GPT「義點通」與DiNDON智能賞屋等AI工具，每月不僅省下約2000小時工時，更大幅提升服務效率與帶動人才轉型。卓越的公司治理直接帶動營運效能，信義房屋首季仲介事業人均產值持續攀升。開發事業方面，信義開發「嘉品」案於Q1完成剩餘2成認列，挹注營收6.01億元，帶動單季淨利衝上1.63億元。海外佈局亦傳捷報，大陸「山水嘉庭」案買氣回溫，Q1售出11套，4月單月更熱銷17套。展望未來，已完銷的「嘉學」案預計117年交屋；日本事業將擴張「涉谷」及「麻布十番」據點，為在地化經營紥根，並深耕租賃仲介市場；位於馬來西亞沙巴的洲際酒店則預計於116年底正式營運。信義房屋將秉持「先義後利」精神，持續深耕ESG，以永續企業帶動社會好生活。