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中油花百萬後喊卡！葉元之怒指：亂搞、瀆職

諷刺中油「看風向」 葉元之：打臉台電

台電更換Logo，外傳中油也將跟進，值得注意的是，中油的新Logo，也是由知名設計師聶永真得標操刀，設計費約98萬元。國民黨立委葉元之今（12）日更是踢爆，經濟部也有改Logo，而且也是由聶永真得標，質疑政府是為了發包而發包。葉元之於政論節目《新聞大白話》指出，經濟部更換 Logo 時宣稱要傳達「產業、經濟、經貿」三大核心，但他對比新舊設計後直言，這些理由令人難以記憶，「這就是為了發包而發包、瞎掰嘛！」他更點名，從經濟部到台電、中油，設計標案竟全由聶永真得標，「台電是聶永真得標，中油也是聶永真得標；台電花了96萬，中油花了98萬，怎麼那麼巧？你跟我說這裡面沒有問題？」針對中油更換 Logo 案，葉元之表示，自己質詢中油董事長方振仁暫緩更換Logo的原因，方振仁表示因考量公司虧損等因素，但近百萬的設計費已經入袋，現在卻宣布不用，是發包給設計師開心用的嗎？就是在亂搞、瀆職。葉元之諷刺，中油此舉顯然是觀察到台電換 Logo 被社會輿論痛罵，才趕緊收手「看風向」，他當場調侃中油董事長：「你比台電聰明，直接打臉台電！」