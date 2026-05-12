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2026台北市長選戰提前升溫，民進黨選對員會預計於13日上午召開會議，正式拍板徵召不分區立委沈伯洋，對決國民黨籍現任市長蔣萬安。不過，經常針對時事與政治議題發表評論的金馬影帝陳慕義，近日卻突然喊話蔣萬安「別再進行台北市長的選舉」，更是點名蔣家歷史，嗆問一句：「你承擔得起嗎？」「你要不要認真的考慮一下，不要再進行台北市市長的選舉了？」陳慕義指出，選舉本應是展現民主與公民自由意志的過程，但蔣萬安只靠著「我姓蔣、我很帥」就投入選舉，而民主制度也真的讓這樣的人得以參選成功。陳慕義形容，許多「一直在學民主卻學不會的人」，正是被這種「童話故事」所迷惑與綁架。除了批評政治操作外，陳慕義也直接點名蔣家歷史，中國歷史上殺戮無數，而蔣介石帶來的中國勢力，以及「曾經和你阿媽睡過覺的蔣經國」，都曾讓許多台灣人受害。他進一步質問蔣萬安：「你要姓這個蔣，你承擔得起嗎？」並強調，台灣至今仍有許多未被平反、未被完整揭露的歷史傷痛。陳慕義還提及台北101董事長賈永婕，引用對方曾說過的「我在天真什麼」，直指賈永婕過去是「被蒙蔽了」，但如今有人卻反過來繼續「蒙蔽別人」、繼續講述政治童話。他最後更以「男人能給家的是安全、尊嚴、愛和希望」作結，強調這才是真正的承擔與男子氣概，並反問：「除此，自問我還剩下什麼價值？」