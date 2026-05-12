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台北市大稻埕碼頭今（12）日清晨發生落水意外，一名94歲張姓老翁不明原因落水，現場民眾見狀急忙呼救。就讀文化大學的24歲李姓男大生聽聞後，第一時間跳入水中救人，未料過程中疑似因水流湍急、體力耗盡，兩人先後沉入水中失蹤。對此，文化大學校方回應了。警消獲報後立即展開搜救，約4小時後，在忠孝橋下游約150公尺處尋獲張姓老翁，但已無生命跡象，送醫搶救後仍宣告不治；至於李姓男大生截至目前仍下落不明，由於事發地點位於大漢溪與新店溪匯流處，搜救人員已持續擴大搜索範圍。據了解，該名94歲的張姓老翁為當地居民，事發當時獨自拄著拐杖走到碼頭邊，隨後便發生意外。對此，李男友人表示，今日清晨2點多兩人相約吃宵夜、大稻埕慢跑，休息期間聽到有人呼救，阿姨們過來請求幫助，李男主動想下去救人，自己有幫忙丟救生圈，但因為情況危急，李男很快就跳下水救人。李姓男大生為文化大學橄欖球校隊隊員，曾在校方舉辦的路跑競賽中勇奪冠軍，體力相當不錯；校方證實，李男確實就讀於文化大學，獲得消息後已第一時間派員前往現場關心，目前警消及相關單位正在全力搜救中，「懇請各界一同為學生集氣祈福，期盼平安」。