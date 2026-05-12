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藝人小禎（胡盈禎）的女兒Emma遺傳媽媽的率真個性，沒想到近期在校園竟遭遇造謠抹黑。小禎今（12）日出席婦女救援基金會，會後受訪時談到，最近Emma 被同儕造謠不好相處，甚至有難聽字眼語言出現，但女兒面對欺負時表現出的冷靜與成熟，讓小禎直呼：「我一點都不難過，反而很佩服她。」小禎表示，Emma近期在學校遇到一些不友善的對待，同學間流傳著對她的惡意謠言，甚至使用了一些年輕人覺得「很酷」但其實非常傷人的難聽字眼。身為母親，小禎原本擔心女兒會受挫難受，沒想到Emma的處理方式超乎預期。小禎說，Emma面對霸凌並沒有憤怒反擊，而是冷靜地選擇正常的溝通管道，主動尋求老師協助釐清。最終，老師出面處理，造謠的同學也向她道歉。小禎欣慰地表示：「她沒有發怒解決，而是選擇成熟處理，老師教她怎麼做她就怎麼做，這點真的讓我改觀。」雖然被惡意字眼攻擊，但Emma心態十分健康，回來還能跟媽媽分享。小禎表示，不知道該說是女兒少根筋還是太堅強，Emma甚至因為這起事件，開啟了未來想要低調過生活的想法。小禎也提到，Emma在談戀愛方面同樣是人間清醒，甚至連媽媽的朋友都要向Emma請教如何與男生相處。看到女兒高中畢業前夕能如此成熟地面對社會縮影，小禎也決定給予女兒更多空間，支持她延後一年出國留學的決定，珍惜母女倆在台灣能時時小酌、約會的時光。