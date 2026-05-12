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藍白砍無人機預算衝擊大 業者飛美國搶單

立法院藍白上週攜手通過7800億國防特別預算，與行政院版1.25兆版本相差約4700億，其中攸關國內採購、國防自主與無人機產業發展的預算遭大幅刪減，衝擊台中精密製造與中小微企業升級，連動影響台中成千上萬工作就業機會。民進黨台中市長參選人何欣純今（12）日前往台中太平田屋科技參訪，了解無人機雲台、通訊模組、馬達控制器等關鍵零組件與CNC切削加工技術，強調台中有最完整的精密製造產業，若中央國內採購量能提升，台中有望從基礎工業升級為無人機研發製造重鎮。何欣純表示，無人機產業發展需要完整供應鏈，也需要原國防特別條例中的國內採購案支持，讓企業界有訂單和底氣，勇於擴廠、投資設備、培養無人機產業人才，未來也才有能力銜接國際外銷訂單，然而這次在野版本國防特別預算硬生生刪掉約4700億，也等於刪掉台中產業升級轉型的重要機會。台中本來就是精密加工、機械零組件與基礎工業重鎮，原本有望進一步銜接無人機產業鏈，如今卻削弱台中中小微企業轉骨升級的機會，更嚴重影響台灣國防戰力與自主韌性。今日參訪由協理呂政源接待，提及創辦人暨總經理張成榮目前人在美國底特律參加「國際海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」全力爭取國際訂單，公司過去多參與政府採購案，這次國防預算遭刪減影響很大。何欣純說，國內自己砍單，讓廠商自己拎一卡皮箱去國外搶單，未來一定支持行政院研議再提出無人機產業相關特別條例草案。何欣純認為，無人機產業要發展，也需要合法、安全且便利的訓練與考照環境，台中有神岡螺旋槳飛場等既有場域，未來在確保飛行安全、合法前提下，未來將向交通部溝通協調，評估規更多無人機訓練或考照場域，擴大產業發展延伸到測試、人才培訓與應用。何欣純強調，支持行政院研議再提出無人機產業相關特別條例草案，也呼籲台中立委全力支持，補足國防戰力缺口、推動台中產業轉骨升級，發揮台中製造及零組件加工的供應鏈實力，讓台灣無人機國家隊持續壯大，逐步完善台灣無人機產業生態系。