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立法院上週三讀通過《醫療法》修正案，三班護病比正式入法，衛福部長石崇良則說，立即實施可能擴大關床效應，討論後預計兩年後實施，引發外界質疑跳票。對此，資深媒體人康仁俊今（12）日在網路節目《新聞！給問嗎？》專訪資深媒體人陳敏鳳時表示，現在有人簡化為民進黨不讓三班護病比入法，這是很惡劣且低級的操作。主持人康仁俊指出，因為大家對於諮詢委員會的護理師佔比有爭議，民眾黨版本是佔1/2、民進黨1/3，國民黨則沒有諮詢委員會，但有人都用一刀切的方式，直言民進黨不贊成三班護病比的修法，但這個說法是不對的，因為三黨各有版本，不支持藍白的版本並不代表反對修法。康仁俊說到，護理師工會當天早上去立法院前痛哭，堅持一定要民眾黨1/2佔比的版本，但最後民眾黨立委卻去支持國民黨版，護理師公會卻有部分人士跳出來感謝藍白，寧可選擇0佔比，卻罵民進黨的1/3佔比沒有溝通，這讓人聽不懂。康仁俊表示，另一個爭議是來自於衛福部要兩年時間再實施，說要看現行護病比例並調整其他東西，結果有特定人士只抓這一句話，批評為何不馬上實施。陳敏鳳則說，這個佔比不能直接到1/2，因為在醫院的結構裡，護士佔1/2應該不是非常合理，因為除了醫護，還有其他成員在這個場域中，1/3是相對合理的，之後可以漸進式進步，但不要一下子提很高，這在人力籌備上來不及。康仁俊直言，今天有人簡化為民進黨不讓三班護病比入法，直指民進黨對國民黨版本一票都沒投，所以民進黨反對、阻止入法，衍生為總統賴清德跳票，用這樣的方式在網路、輿論上帶風向，這是很惡劣且低級的操作。