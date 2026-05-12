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必勝客：199元披薩連吃17天！比買一送一便宜

▲199元必勝客大披薩連吃17天！報稅季速食優惠來了。（圖／翻攝自必勝客FB）

拿坡里：炸雞「買6送6」青花椒雞翅！

▲拿坡里炸雞披薩優惠一覽。（圖／三商餐飲提供）

5月報稅季省錢就靠速食優惠吃飽飽！必勝客表示，今起199元大披薩優惠碼「94199」大放送，10款口味「比買一送一便宜」連吃17天，菜單一次整理；拿坡里表示，炸雞「買6送6」青花椒雞翅、買小披薩也送6隻青花椒雞翅。報稅季最划算優惠來了！必勝客表示，爽吃回歸熱門口味「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」，還有全新「炙燒豬肉總匯」，以及「香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷」。幫大家試算，最高原價660元，相當於現省461元；還能加價115元升級「芝心餅皮」。拿坡里表示，即日起至5月20日，外帶限時優惠開跑，（原價780元）、（原價680元）。