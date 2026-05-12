5月報稅季省錢就靠速食優惠吃飽飽！必勝客表示，今起199元大披薩優惠碼「94199」大放送，10款口味「比買一送一便宜」連吃17天，菜單一次整理；拿坡里表示，炸雞「買6送6」青花椒雞翅、買小披薩也送6隻青花椒雞翅。

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必勝客：199元披薩連吃17天！比買一送一便宜

報稅季最划算優惠來了！必勝客表示，優惠碼「94199」重出江湖，開吃10款口味大披薩只要199元「比買一送一便宜」，5月12日至5月28日連續17天。

爽吃回歸熱門口味「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」，還有全新「炙燒豬肉總匯」，以及「香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷」。

幫大家試算，最高原價660元，相當於現省461元；還能加價115元升級「芝心餅皮」。

▲199元必勝客大披薩連吃17天！報稅季速食優惠來了。（圖／翻攝自必勝客FB）
▲199元必勝客大披薩連吃17天！報稅季速食優惠來了。（圖／翻攝自必勝客FB）
拿坡里：炸雞「買6送6」青花椒雞翅！

拿坡里表示，即日起至5月20日，外帶限時優惠開跑，買6塊炸雞「免費送6隻青花椒雞翅」特價390元（原價780元）、買小披薩也「免費送6隻青花椒雞翅」特價290元（原價680元）。

▲拿坡里炸雞披薩優惠一覽。（圖／三商餐飲提供）
▲拿坡里炸雞披薩優惠一覽。（圖／三商餐飲提供）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...