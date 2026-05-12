5月報稅季省錢就靠速食優惠吃飽飽！必勝客表示，今起199元大披薩優惠碼「94199」大放送，10款口味「比買一送一便宜」連吃17天，菜單一次整理；拿坡里表示，炸雞「買6送6」青花椒雞翅、買小披薩也送6隻青花椒雞翅。
必勝客：199元披薩連吃17天！比買一送一便宜
報稅季最划算優惠來了！必勝客表示，優惠碼「94199」重出江湖，開吃10款口味大披薩只要199元「比買一送一便宜」，5月12日至5月28日連續17天。
爽吃回歸熱門口味「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」，還有全新「炙燒豬肉總匯」，以及「香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷」。
幫大家試算，最高原價660元，相當於現省461元；還能加價115元升級「芝心餅皮」。
拿坡里：炸雞「買6送6」青花椒雞翅！
拿坡里表示，即日起至5月20日，外帶限時優惠開跑，買6塊炸雞「免費送6隻青花椒雞翅」特價390元（原價780元）、買小披薩也「免費送6隻青花椒雞翅」特價290元（原價680元）。
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報稅季最划算優惠來了！必勝客表示，優惠碼「94199」重出江湖，開吃10款口味大披薩只要199元「比買一送一便宜」，5月12日至5月28日連續17天。
爽吃回歸熱門口味「熱帶鳳梨海鮮總匯」、「BBQ黃金嫩雞」，還有全新「炙燒豬肉總匯」，以及「香濃蒜香海鮮、四小福、雙層美式臘腸、日式照燒雞、蒜香起司燻雞培根、義式培根黃金薯、夏威夷」。
幫大家試算，最高原價660元，相當於現省461元；還能加價115元升級「芝心餅皮」。
拿坡里表示，即日起至5月20日，外帶限時優惠開跑，買6塊炸雞「免費送6隻青花椒雞翅」特價390元（原價780元）、買小披薩也「免費送6隻青花椒雞翅」特價290元（原價680元）。