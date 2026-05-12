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2026年民進黨黨職改選即將登場，爭取連任民進黨台南市黨部主委、立委郭國文今（12）日表示，回顧過去2年來，他辦理超過13場里長座談會，讓最親近基層的里長，能向台南市長黃偉哲與他反應民情民瘼。郭國文表示，他於2024年接任民進黨台南市黨部主委時，便宣示要走向基層，讓政黨能夠傾聽人民心聲，重拾人民對於民進黨的支持，為了讓基層的想法可以被聽見與落實，他提出「巡迴」里長座談會的構想，在台南各地舉辦5場里長與市長對談、8場與黨部主委對談的座談會，讓各地黨籍里長可以充分反應該里的需求與建議。郭國文說，上任後他積極拜會資深黨員，包括致贈超過17位創黨黨員背心，提升大家對於參與民進黨的榮耀感，同時也親自拜會超過30名積極參與黨務的黨員，讓整體配合與運作能夠更順暢。郭國文指出，他也積極與地方社團交流，因此在連任登記時，包括台南市珊瑚民主促進會、下營民意促進會、番仔田民主聯誼會、民進黨關廟區黨員聯誼會、台南市蝴蝶蘭婦女聯盟都出席，力挺他連任。郭國文強調，有做事一定有成績，他之所以能獲得基層支持，就是各界對黨部過去付出最大的肯定。他說，面對2026、2028民進黨要延續執政，基層的心聲相當重要，因此希望大家支持耕耘基層已久、繳出亮眼成績的他連任黨部主委。