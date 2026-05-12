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中國綜藝節目《乘風破浪的姐姐們7》戰況激烈，參賽的台灣藝人曾沛慈也成為話題焦點。身為多年好友的黃偉晉，近日在八大《娛樂百分百》YouTube 頻道「CHATGTV」錄影時，公開力挺曾沛慈。他表示兩人私下一直保持聯繫，面對曾沛慈吐露錄影心聲「好累」，黃偉晉表示每集都會看，也會當她的粉絲為她加油。黃偉晉表示自己是《浪姐》的忠實粉絲，隨著好友曾沛慈加入戰局，身邊不少朋友都想從他這兒打聽錄影八卦或戰況。但黃偉晉表示：「我們有聯繫，但不講八卦！」他表示，聯繫的目的純粹是為了送暖。黃偉晉說，他曾傳訊息告訴曾沛慈：「不管妳遇到什麼開心、不開心的事都可以跟我講，因為我每一集都會看，都會知道發生什麼事，妳可以盡情分享。」 面對曾沛慈喊累，他也給予滿滿鼓勵，並強調非常期待她的每一次演出。除了聲援好友，節目現場也大聊異國追星文化。《自由的旅行者》主持人融融與黃可欣分享，泰國粉絲追星誠意十足，常將泰鈔折成錢花束或花環送給偶像，甚至有人收過黃金。黃偉晉聽聞後開玩笑說也想進軍泰國當明星，幽默表示：「收紙鈔花束很酷！而且錢不用進公司、不用被抽成。」更多《自由的旅行者》，請鎖定《娛樂百分百》YouTube頻道。