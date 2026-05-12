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▲《穿著PRADA的惡魔2》亮麗的票房表現，成為歐美娛樂媒體關注焦點。（圖／翻攝自IMDb）

▲《穿著PRADA的惡魔2》有許多名牌擠破頭想置入，可口可樂是和影片合作的其中一家，收到不錯的效果。（圖／翻攝自 IG@marketingmentor.in）

▲安海瑟薇（右）和安娜溫圖（左）在今年奧斯卡頒獎典禮上演《穿著PRADA的惡魔》諧仿橋段，帶動觀眾對續集要上映的關注，有助於票房。（圖／美聯社／達志影像）

《穿著PRADA的惡魔2》全球上映不到兩週票房就達4.31億美元，早已超越首集的3.26億美元，領先1.05億美元（約合台幣33億），證明粉絲期待20年的力量確實不容小覷。不過迪士尼主打Ｚ世代（14-29歲左右）觀眾的策略奏效，精品名牌更是擠破頭想置入，讓造勢效果如虎添翼。過往5月初的暑期第一檔，多半由漫威英雄大片盤踞，今年改由同屬迪士尼旗下的二十世紀影業《穿著PRADA的惡魔2》取代，雖是因為《復仇者聯盟：末日崛起》進度趕不及，但精品名牌爭相置入、上映不滿兩週票房已經超越上一集33億台幣，證明這部主打女性的影片，自有不能忽視的強大實力。打從《穿著PRADA的惡魔2》首支預告發布後，24小時內締造超過2.22億的觀看數，宣傳團隊馬上看出其潛力，也注意到35歲以上的觀眾對這部片非常感興趣，他們有很多都是看過首集的老影迷。只是現今電影市場的主流是18-34歲的觀眾，要想票房致勝，一定得抓住這群人，所以擬定主打Z世代及千禧世代的策略。現在的精品名牌合作不再只是單純的付費置入產品，而是會針對要宣傳的影片和商品，特別設計內容，就像今年奧斯卡頒獎典禮上，安海瑟薇與被認為是《穿著PRADA的惡魔》本尊的安娜溫圖一起頒獎，兩人上演暗諷首集的橋段，就是經過設計，也收到不錯效果，年輕觀眾尤其喜歡這樣的內容。在上一集推出時，傳名牌精品擔心得罪安娜溫圖，對於劇組的贊助詢問都不太熱情，結果片子上映叫好又叫座，連安娜溫圖本身對於續集的態度都明顯改變，主動要跟部片子互相拉抬，精品當然也擠破頭想置入，最後除了迪奧、蘭蔻、可口可樂、歐萊雅之外，J.Crew 、Coach等都是參與不同程度合作的廠商。經由各大廠商推出的相關產品與宣傳，《穿著PRADA的惡魔2》也更加貼近觀眾的生活，幾乎難以忽視，使年輕族群視該片為出門看電影的首選。而5月1日這個看似填補原定《復仇者聯盟：末日崛起》的檔期，其實也有玄機：上映第二週末就碰到母親節，對以女性為主打影片絕對是利多，媽媽和女兒一起上戲院，順勢吸納大筆票房，也是賣座致勝的理由之一。