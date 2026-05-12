藝人范姜彥豐與粿粿、王子的官司才剛勝訴、獲賠100萬，一舉一動備受關注的他，先前曾傳出是德州撲克玩家，且輸贏都上萬起跳。當時范姜彥豐回應「又來？好了啦。」並附上作嘔的表情符號，看似對於爆料十分無奈。近日又爆出范姜彥豐為了賺錢，從玩家變荷官，以一般行情1小時400元加上小費，整晚下來約可賺近萬元。

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范姜彥豐爆熱衷德州撲克「玩家變荷官」日賺上萬

根據《鏡週刊》報導，范姜彥豐私下熱衷德州撲克，且每局輸贏至少上萬元。近日則爆出他從玩家變成荷官，被目擊在場邊發牌，因外型亮眼被人一眼就認出來。而據悉男性荷官一般行情大約時薪400元，再加上小費，一天工作幾小時收入有機會接近萬元，十分可觀。

不過，先前范姜彥豐爆出熱衷玩德州撲克時，友人嚴正否認：「太搞笑，根本沒有。」而本人也在社群上發文：「又來？好了啦。」並附上噁心想吐的表情符號，看似對於爆料十分無奈，如今又傳出為了生活當荷官賺錢，對此范姜彥豐目前尚未有回應。

粿粿、王子不倫敗訴　范姜彥豐獲賠100萬　

事實上，范姜彥豐日前與粿粿、王子的官司判決出爐，他獲賠100萬元，事後范姜彥豐出席活動時，提到判決出爐只是一個小小階段性的發展，事情不會就此了結。

另外，范姜彥豐也透露與粿粿尚未離婚，身分證配偶欄上仍是對方的名字，兩人婚姻糾紛尚未完全結束，只能慢慢解決。

▲范姜彥豐（右）透露與粿粿（左）尚未離婚，身分證配偶欄上仍是對方的名字。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang)
▲范姜彥豐（右）透露與粿粿（左）尚未離婚，身分證配偶欄上仍是對方的名字。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang)

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王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...