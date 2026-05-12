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「川習會」將於14日正式登場，而美國總統川普日前拋出，將與中國國家主席習近平討論「對台軍售議題」，立刻引爆台灣政壇與輿論高度關注。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，川普此舉已踩到美國對台「6項保證」紅線，但他也提醒，台灣雖然必須提高警覺，但也還不用過分憂慮，靜觀其變。黃暐瀚指出，根據1982年的美國對台「6項保證」，美國並未同意（對應美中817公報）對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見。如今川普卻要跟習近平談「對台軍售」，明顯已違反美國對台的「6項保證」。他直言，小國面對列強，總得保持警覺，川普的談話，值得台灣擔心，但也還不用過分憂慮。黃暐瀚表示，美國面對兩岸雙方，永遠都是兩面手法，中美建交公布是一例，2758號決議文也是一例。如今川普用「將與習近平談對台軍售」來墊高川習會的善意，後續會不會真的犧牲掉第二批「140億美金」的對台軍售案？台灣當然應該警覺，但還未成定局，稍安勿躁，靜觀其變。