我是廣告 請繼續往下閱讀

熬不過邀約 版稅收入全數捐公益

從台銀櫃員到央行總裁 現代金融史縮影

傳奇銀行員 51年公職生涯、20年央行總裁

前中央銀行總裁彭淮南回憶錄——《永遠的銀行員彭淮南：從台銀小櫃員到二十年央行總裁的傳奇人生》今（12）日出版，此書由彭淮南口述，今日發表會他也罕見公開露面，並讚許現任央行總裁楊金龍表現很好。彭淮南表示，自己沒起心動念寫回憶錄，熬不過多位好友邀約，才有了這本回憶錄。他也說，榮謙文筆活潑，寫了很多自己的小故事，因此多次提醒他節制一點，以免花絮掩蓋主題，對於無法讓他盡情揮灑，深感抱歉。「此書獻給央行同仁及我的家人，並將版稅收入捐贈公益團體，以回饋社會」。「我沒有顯赫的家世，也沒有過人的秉賦」，彭淮南說，而他的金融生涯幾乎是台灣現代金融史的縮影。大學畢業考取公務人員資格，分發至台銀新竹分行擔任櫃檯人員，也在台銀國外部結識夫人賴洋珠。自美學成歸國後，彭淮南由恩師潘志奇推薦進入央行經研處，從國際收支統計科主任、研究員、副處長，後升任經研處處長，調任外匯局局長，之後晉升副總裁；並在1998年臨危受命接任央行總裁。彭淮南接任後，亞洲國家正瀰漫在亞洲金融危機的煙硝戰火之中，其所承擔的責任之大、承受的壓力之巨，可想而知。他在亞洲金融危機期間，如何以非凡魄力果斷關閉新台幣NDF，此舉不僅成功抗衡熱錢狂潮，更被譽為新興經濟體的典範。「我做為一個中央銀行總裁，明知有這一個大漏洞卻不做防堵，怎麼對得起國家。」彭淮南表示：「我知道會有人罵我，但為維持市場紀律，我告訴自己勇敢一點，不能怕！」儘管深獲四位總統的信任，卻謙稱「德不配位」，彭淮南多次婉謝更上層樓的機會。他多年來全心投入工作，幾乎以辦公室為家，2018年2月26日卸任後，他婉謝所有邀約，僅以無給職央行顧問身分持續奉獻，平常始終維持低調樸實的生活。彭淮南說，自己服務公職長達51年5個月，其中43年9個月於央行服務；第一個工作是銀行員，最後一個工作也是銀行員，因此為終身銀行員。他擔任央行總裁20年期間，經歷4位總統、15任閣揆；回憶錄詳實紀錄這位傳奇「銀行員」如何帶領台灣安穩度過多次國際金融風暴。彭淮南回憶錄全書25萬字、分上下兩冊，由彭口述，央行顧問李榮謙執筆、張正文字協力，歷時約二年多完成，也是彭淮南從央行總裁卸任八年後首度出版的回憶錄。