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蕭美琴指出，公共事務中有許多不同角色，有人選擇投入選舉、成為政治人物；也有人在政府體系以幕僚與技術官僚方式參與，協助國家政策的形成與推動，民意代表或政府領導者不可能精通所有議題，因此更需要公務員、各領域專家學者共同協助。此外，體制外的非營利組織、產業界、民間的倡議團體等也能對公共政策發展產生影響。
蕭美琴提到，台灣的外交處境艱困，常常面臨國際壓力與阻撓，因此更需要彈性應變，並以「戰貓精神」勉勵青年保持靈活、發揮創意。他並談到過去台灣鳳梨遭受打壓時，政府努力開拓國際市場，不僅獲得日本消費者支持，也透過加工產品進一步拓展美國市場，當時他在雙橡園推廣台灣鳳梨乾，並以結合黃、藍色的鳳梨雞尾酒宴客，表達對烏克蘭的支持，成功吸引國際友人關注台灣。
「戰貓精神」三特質
談及「戰貓精神」的特質，蕭美琴表示，第一，「保持靈活、難以捉摸」。「戰貓」平時看起來溫柔、可愛，但在關鍵時刻，卻能突破自身極限，展現驚人的能力。他認為，台灣也應具備這樣的精神，臺灣雖是小國，但有能力向世界展現超越想像的高度，以近期股市表現為例，台灣股市超越作為工業革命起源地的英國，更凸顯出台灣憑藉全民共同努力，在各領域持續展現國家實力，這也是一種靈活與韌性的展現。
第二，「堅定自信、清楚目標」。蕭美琴提到，以戰貓捕獵前的姿態為例，說明戰貓在行動前，目標始終非常明確；台灣爭取國際空間亦是如此。他強調，推動外交工作不只是因為台灣善良、樂於交朋友，更重要的是維護國家利益，國家利益包括國家安全、國家繁榮，以及透過參與國際組織與國際交流，引進對台灣有幫助的知識與能力。他說，當國家清楚知道自身目標，就必須堅定朝目標前進，即便過程中可能遭遇阻礙，甚至需要暫時調整步伐，但最終方向始終不變，就像戰貓一旦有明確目標，便會運用不同方式達成目的，這也說明目標可以一致，但方法必須靈活多元，正如台灣面對國際局勢時所需具備的能力。
第三，「隨時保持鋒利的爪子」。蕭美琴說，這並非鼓勵以對抗姿態面對世界，而是強調國家必須具備足夠的實力與工具。他說，面對國際社會，台灣願意以善意與世界互動，但若遭受威脅，也必須具備捍衛自身、保護自己的能力，就像戰貓擁有爪子，能夠捕捉獵物、取得所需資源，台灣同樣必須持續思考，在不同目標與挑戰下，需要哪些工具與能力，唯有持續強化自身實力、善用各種資源與工具，才能在變動的國際環境中，穩健達成國家目標。
蕭美琴認為，除了保持靈活與堅定目標，更重要的是精準解決問題。在國際社會上，國家必須具備自己的「工具」與「籌碼」，清楚了解自身優勢及他國需求，進而透過交流與合作，爭取國家利益。他強調，台灣必須善用手中各項籌碼，爭取所需資源與國際支持，同時持續強化自身能力，讓國家的工具與實力始終保持鋒利，以因應快速變動的國際局勢。
蕭美琴表示，此行來到屏東，特別希望深入了解屏東巧克力背後的故事與意義。他提到，沿途看見大量檳榔樹，且品嚐到屏科大製作的巧克力，讓他深刻感受到「檳榔轉作可可」是一項極具代表性的地方轉型案例。
蕭美琴指出，屏東過去是重要的檳榔產地，早年台灣的檳榔不論在產值或種植面積上，都是高經濟價值的農作物之一。然而，檳榔產業也衍生水土保持、環境及公共衛生等問題，尤其檳榔致癌議題，更促使政府多年來持續推動減少食用檳榔的政策宣導。此外，從種植、採收、分級、批發到販售，牽動整體產業鏈及許多家庭生計，因此若只是呼籲「不要吃、不要種」，並不足以真正解決問題。
蕭美琴進一步說，正因如此，時任屏東縣長潘孟安開始思考產業轉型方向，進一步提出「三紅三黑，屏東之寶」等政策構想，推動地方農業轉型與升級，輔導農民轉型種植三紅－紅豆、紅藜、紅龍果；三黑－咖啡、黑豆、可可，因為屏東氣候適合可可種植，且可可是高經濟價值作物，國際上許多國家都致力提升農產品附加價值，透過加工及商品化行銷全世界，巧克力即是其中的案例。
蕭美琴說，產業轉型需要技術培力、建立加工技術、莊園化經營與品牌建立、包裝與視覺美學升級、舉行產業活動、辦理國際賽事接軌國際，像是地方政府舉辦許多與可可相關的活動，或是屏東黑鮪魚季均成功帶動地方經濟效益與全國關注，讓台灣的咖啡、可可都能站上國際舞台。
蕭美琴表示，公共事務的參與在地方產業發展中扮演重要角色，包括農民輔導、技術研發、加工打樣、行銷設計、品牌建立及通路拓展等，都需要政府、學界與產業共同投入，例如過去花蓮農改場曾設立加工打樣中心，協助農民運用公共資源進行產品開發與測試。他強調，政府推動農業轉型，並非禁止農民種植既有作物，而是希望提供轉型的方向，政府需建立完整配套措施，才能帶動整個產業生態系發展，並相信每個人在不同專業領域，都能發揮專長對地方經濟發展有所貢獻。
蕭美琴認為，民主與公共事務與每個人的日常生活息息相關，無論是推動地方產業升級、促進地方經濟發展或參與公共事務，都需要不同專業人才的投入，尤其國際局勢快速變化，公共政策也需不斷進化與調整，應隨時保持警戒，並以溫暖的心看待世界，同時保有最有效且精準的能力與工具，才能更有信心面對各項挑戰。
蕭美琴表示，民主選舉雖然充滿不同聲音與討論，但民主制度仍非常珍貴，因為它保障人民自由發揮創意的空間、自由發言表達意志的權利，讓每個人手上仍有工具表達對於現狀的不滿，並期勉每位同學珍愛自己的國家，以做台灣人為榮，在不同領域發揮所長參與公共事務，成為台灣最珍貴的資產。