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分階段實施三班護病比 石崇良：會分成2條件

總統賴清德今（12）日宣示，三班護病比上路時間自「明年5月20日起分階段開始實施。」而衛福部長石崇良說明，細節會再找護理界、學者專家等討論，也因為還有人力缺口，未來會就城鄉和層級分階段上路；第一階段朝醫學中心先達標。對於賴清德今日在「115年國際護師節聯合慶祝大會」上致詞時提到，三班護病比上路時間自「明年5月20日起分階段開始實施。」石崇良會後接受媒體聯訪時提到，細節部分會再討論，但因為目前還有一段人力缺口，在補充過程中，不會是一次到位，可能會有城鄉、層級間的差距。未來分階段實施政策的考量下，會以「城鄉」及「層級」進行分階段上路。對於護理組成諮詢委員會，石崇良說，至少3分之1為護理代表、醫界3分之1、學者專家3分之1，政策推動一定包含相關利害關係人，讓大家都能充分比達，因為若利害關係人組成過於不平衡時，反而不容易得到共識。被問到三班護病比提前上路是何時知道，石崇良說，這幾天團隊都一直在討論如何落地、減少衝擊，包括對於人力推估、各層級醫院的人力、開床情況，都是基本討論數據，也作為今日總統做這樣決策的重要參考。石崇良也說，分階段進行是朝向醫學中心先行的方向。而在人數部分，他回應，今年3月相比前一年同期護理人力增加4900多人，其中6成至6成5會進入醫院；另外以長照機構和診所約3千人；但明年下半年應可補足3000人的低標。石崇良提到， 接下來也會再找醫界和護理界一起討論詳細配套措施。