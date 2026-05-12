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醫美診所偷拍風暴持續擴大，主打調理減重的光澤診所關係集團-京都堂中醫今日也傳出遭到檢調搜索。其中愛爾麗針孔偷拍案規模持續擴大，協助受害者的律師團透露，有超過2500人加入相關社群，其中超過300人已提供資料、填寫表單並表達訴訟意願。針對衛福部長石崇良日前表示，將採取最嚴厲的處分，依法該停業就停業。北市衛生局今（12）日表示，違反《醫療法》第108條第六款跟第七款，分別是涉及妨害風化以及超收費用沒有適當的處理，可以下令診所停業。北市議會今日進行警政衛生組質詢，多位議員關切醫美診所針孔偷拍事件，市議員苗博雅質疑北市衛生局醫院查核為何都沒有發現偷拍？北市衛生局長黃建華坦言，有檢討設備跟角度是不是每一個點都有去查到，每一個點都有一定的大小，也是針對比較可以偵測到、疑似的部分去看，如果完全沒有疑似可能會跳過。苗博雅追問，醫療診所裝設監視器，業者發的聲明指出有給消費者簽名於診療過程中全程錄音、錄影，質疑同意書是否有效？黃建華回應說，應該說明清楚醫療全程過程，簽名的人不清楚、不了解是沒有辦法作為效力。苗博雅又問法務局業者退費時要求消費者簽署同意書，放棄提告，同意書是否應該簽？北市主任消保官林傳健表示，所謂的「斷尾條款」分民、刑事部分，刑事部分有公法上權益，不能隨便拋棄，民事部分消費者要根據條件與條款謹慎去評估、審慎思考，必須一事對一事。苗博雅問可以把放棄民事條文劃掉再去簽名嗎？林傳健回應表示，可以。議員洪婉臻質詢時詢問京都堂中醫今日也傳出遭到檢調搜索，醫美偷拍案最新偵辦狀況如何？警察局長林炎田說，愛爾麗集團北市8個分公司、21個被害人報案，分別由新北檢、北檢偵辦。洪婉臻又問石崇良表示，將採取最嚴厲的處分，依法該停業就停業，詢問停業條件為何？黃建華表示，依據《醫療法》第108條第六款跟第七款，分別是涉及妨害風化以及超收費用沒有適當的處理，可以下令診所停業。議員追問有達到停業程度嗎？黃建華表示，依據《醫療法》第108條第六款妨礙風化可以要求停業，但目前錄影帶是檢調查扣，他們要了解事證，第108條第七款則是巧立名目收費。