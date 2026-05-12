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梅雨季首波「滯留鋒面」來了

▲梅雨季首波「滯留鋒面」影響，明天台中以北、東半部整天有雨，且要注意大雨。（圖／中央氣象署）

周三、周四北台灣大雨 周五輪到南部

▲周五鋒面會來到南台灣，屆時北部天氣略為好轉，彰化以南會迎接一段明顯降雨。（圖／中央氣象署）

▲未來一周氣溫變化不大，周二至周五因為降雨、雲量增多，北台灣、宜蘭降溫較為明顯。（圖／中央氣象署）

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明（13）日起台灣將迎來梅雨季首波「滯留鋒面」，受西南風與東北風在台灣上空交會影響，鋒面將停留約3天，特別是周三、周四（5月14日）北台灣需防範大雨、短延時強降雨，周五（5月15日）則換彰化以南迎接明顯雨勢，周末鋒面遠離後，天氣才會逐漸回穩。黃恩鴻指出，明天開始是梅雨季首波「滯留鋒面」，鋒面之所以會滯留，主要是環境西南風增強，並和東北風在台灣上空交會，形成不穩定的環境，不過這周西南風強度沒有很高，所以鋒面滯留時間大約3天，雖然和典型梅雨還有一段差距，但也比過去幾個月「移動型鋒面」影響1至2天還要長。黃恩鴻說明，今晚開始鋒面逐漸接近，北台灣會開始出現零星雨勢，還不是很大的雨，直到明天上午，鋒面正式來到台灣上空，台中以北、東半部整天都有局部陣雨或雷雨，特別是北台灣要注意「大雨、短延時強降雨」發生，南台灣則是雲量增多，雨勢還不明顯。周四鋒面雖然還在，不過降雨強度比周三略為減小，下雨的空檔會比較大，但整體水氣仍多，因此外出要攜帶雨具；周五鋒面會來到南台灣，屆時北部天氣略為好轉，彰化以南會迎接一段明顯降雨，周六、周日鋒面遠離，各地天氣逐漸回穩。溫度方面，黃恩鴻提及，明天至周五，受到降雨影響，各地氣溫下降滑，周四北部、東半部高溫23至24度，低溫21至23度，南台灣仍有30度氣溫。周六起氣溫回升，各地低溫約21至24度，高溫接近30度。