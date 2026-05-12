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▲《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》5/15 全台熱血上映！（圖／電影代理商車庫娛樂官網）

《銀魂》最燃篇章 笑料、熱血、眼淚一次爆發

▲《新劇場版 銀魂－吉原大炎上－》電影中在巨大的地下遊廓都市「吉原桃源鄉」裡首屈一指的花魁．日輪。（圖／電影發行商車庫娛樂官網）

原班聲優全數回歸 萬事屋三人組熟悉聲音再現

日本人氣搖滾樂團 SUPER BEAVER 獻唱主題曲《燦然》

《銀魂》完結後依舊經典 沒看過也能直接燃進戲院

人氣漫畫《銀魂》粉絲公認最熱血、最催淚的經典長篇「吉原炎上篇」，如今將以全新作畫、全新演出方式重返大銀幕！車庫娛樂指出，《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》正式宣布將於5月15日全台上映，帶領觀眾再次衝進那場笑中帶淚、燃到最後一刻的經典戰役。《新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-》除了全面升級動畫品質，更首次採用系列作前所未見的「寬銀幕電影鏡頭」比例，透過更加震撼的畫面張力與戰鬥演出，打造只有在電影院才能完整感受到的熱血體驗。「吉原炎上篇」原作漫畫收錄於第25、26卷，動畫則對應第139～146集，長年被粉絲譽為《銀魂》最經典、最熱血的篇章之一。故事描述在江戶歌舞伎町經營萬事屋的坂田銀時，遇見了靠偷竊維生的孤兒晴太。為了幫助晴太尋找失散多年的母親，銀時一行人前往位於地下的巨大遊廓都市「吉原桃源鄉」。然而在這座法律無法觸及的不夜城中，掌控一切的，正是夜兔族最強者之一「鳳仙」。面對強敵壓迫與殘酷命運，萬事屋三人組決定挺身而出，只為完成孩子想見母親的小小願望。一場充滿信念與覺悟的壯烈戰鬥，也即將點燃。《新劇場版 銀魂－吉原大炎上－》也找回陪伴粉絲多年的原班聲優陣容，由杉田智和、阪口大助與釘宮理惠再次為坂田銀時、志村新八與神樂獻聲，熟悉的萬事屋三人組正式熱血回歸。三位聲優也表示，本次劇場版加入不少全新場面與內容，即使是看過原作的粉絲，也能用全新感受再次體驗《銀魂》的魅力。SUPER BEAVER 近年被譽為日本音樂圈最具代表性的搖滾樂團之一，以直擊人心的歌詞與充滿感染力的歌聲聞名，本次劇場版全新打造歌曲《燦然》，熱血又帶有情感爆發力的旋律，被許多粉絲直呼「這簡直太適合銀時了！」即使《銀魂》主線故事早已迎來完結，但那種獨有的惡搞笑料、荒謬日常，以及關鍵時刻令人熱血沸騰的情感爆發，至今仍是無數動漫迷心中的神作。而《新劇場版 銀魂－吉原大炎上－》也非常適合作為第一次接觸《銀魂》的入門作品。即使沒有看過系列動畫，也能透過這次劇場版完整感受到《銀魂》獨特的魅力與戰鬥張力。