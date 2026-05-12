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▲好市多高雄店是Costco進軍台灣的第一站，被稱為是好市多的起家厝。（圖／翻攝Google地圖）

好市多南高雄亞灣店總樓地板面積約1.38萬坪 預期7月開幕

台灣好市多公告：黑鑽會員「提早入場」新服務5月25日開跑

於1997年開幕、全台首間「好市多高雄店」，因租約到期，從前鎮區中華五路「起家厝」搬遷至亞洲新灣區80期重劃區，新店址占地約1.4萬坪，等於將是「全台最大好市多」。根據Costco美國官網「New Locations」最新開店時程，名單中也的確有「S Kaohsiung, TW」，好市多高雄店是Costco進軍台灣的第一站，開店迄今29年，被不少高雄人稱為是台灣好市多「起家厝」。因租約即將到期，將從前鎮區中華五路現址，搬到復興路的「亞灣80期重劃區」。Costco全球執行長瓦克里斯（Ron Vachris）早在2025年底就預告，2026會計年度將規畫5家門市遷址，其中就包括台灣的高雄店，新地點將規劃更大、停車空間更多。根據Costco美國官網「New Locations」頁面顯示，新店規劃地上4層樓，總樓地板面積約1.38萬坪、近1.4萬坪，另外，台灣好市多也有最新公告，黑鑽會員「提早入場」新服務，將自5月25日起，黑鑽會員可於上午9時提前進入賣場採買，較一般營業時間提早1小時；金星會員及商業會員則維持於賣場開始營業時間上午10時入場，實際開放時間仍將依各賣場現場公告為準。