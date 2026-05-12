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「樂菲時尚診所」裝設偵煙型監視器 新北衛生局：疑違反刑法仍送新北地檢

針對近日連鎖醫美診所集團涉嫌裝設偵煙型攝影機偷拍一案，新北市衛生局表示，5月8日起正式啟動全市「擴大反針孔稽查專案」，目前仍在持續中。衛生局說明，稽查過程中，發現轄下「樂菲時尚診所」診療室及手術室內裝設偵煙型監視器，雖然診所表達有告知民眾全程錄影，但仍因疑違反刑法規定，移請新北地方檢察署偵辦。新北市衛生局今（12）日提到，新北市政府公安小組展開跨局處聯合稽查，稽查對象除醫美診所外，更擴大至具備高度隱密空間的場所，包括三溫暖業者、健身中心及體育場館。新北衛生局表示，除了原有的建築物與消防安全檢查外，同時將隱私安全納入檢查重點項目，以最高標準杜絕偷拍風險，確保市民享有安全無虞的消費與就醫環境。新北衛生局提到，稽查過程中，發現轄下「樂菲時尚診所」於診療室及手術室內裝設偵煙型監視器，雖然該診所表示相關診療同意書有告知民眾全程錄影，但因使用針孔攝影機疑涉違反刑法相關規定，已立即移請台灣新北地方檢察署偵辦，後續將積極配合司法機關調查。新北市府呼籲，民眾若遇到相關情況或疑慮，請持相關事證向衛生局通報或向警政單位報案，將全力協助民眾維護權益。新北市府衛生局重申，所有醫療機構及消費場所應恪遵病人隱私維護規範、醫療法、個人資料保護法及消費者權益保障相關規範。任何侵害民眾隱私之行為，市府將依法查明，絕不寬貸。