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聲量下滑行程減 張益贍：不知為何而戰

輔選意願遭疑 張益贍斷言「不會幫小雞」

民眾黨主席柯文哲近期公開行程減少，引發各界對其動向的關注。前民眾黨中央委員張益贍於今（11）日的政論節目中分析，柯文哲目前的狀態顯得「意興闌珊」，因為他當初成立民眾黨的核心目的，在於參與總統大選以及獲取政黨補助款等經費，但包含京華城容積爭議在內，一審被判決下來後，連里長都不能選，「他不會去幫小雞（議員候選人）」。張益贍11日在政論節目《前進新台灣》中指出，柯文哲近期除了在直播中尋求支持者募款外，已有約一週的時間未公開露面；張認為，柯文哲目前可能面臨「不知為何而戰」的困境，畢竟當初柯成立民眾黨的目的，就是為了自己選總統，且成立一個政黨還有好幾億的補助款，但京華城一審被判決下來後，現在連里長都不能選，現在有點意興闌珊。此外，張益贍也提到，隨著相關案件如京華城容積爭議進入法律程序，若未來判決結果不利，恐將衝擊其參選資格，包括黨主席或未來的選舉職位。針對年底基層選舉的輔選布局，張益贍推測，柯文哲目前缺乏動力協助黨內基層候選人（小雞），部分選區的黨內候選人間存在競爭衝突，且輔選工作對柯文哲現階段而言，「到底為誰而忙？」，誘因相對不足，因此其現身造勢的機率並不高。