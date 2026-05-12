進入網路時代，民眾使用的線上服務也越來越多元，很多平台都採取信用卡自動扣款，用戶忘記取消的事件頻繁發生。近期就有YTR分享，自己忘記取消一項訂閱而收到約1千元新台幣的帳單，最終靠AI助理幫忙退費，竟只花半小時就成功拿回退款，完整操作過程也引發熱議。
AI助手功能太強了！幫忙申請退款成功
Youtube「Men’s Game 玩物誌」Allen昨晚收到一張海外訂購服務的信用卡帳單，金額29美元（約新台幣911元），才驚覺自己忘了取消訂閱。他隨手將帳單丟給AI，並下令要求取消，沒想到AI竟直接開啟網頁瀏覽器，逐步進入複雜的全英文頁面執行操作。
AI還幫他寫信給客服，說明沒有在使用這個系統、因為忘了申請退款服務，才導致這個月又被扣款，原本他覺得AI過於雞婆，沒想到只過了半小時後，對方客服就傳來訊息，表示退款成功，這個結局也讓他直呼「我的媽呀，太強大了吧！」
AI助理處理退款藏隱憂！消耗Token恐比退費還貴
針對這項「自動化神技」，有人驚呼自己的AI至今仍因權限問題無法執行此類操作。對此，Allen透露，自己的AI助理是透過「Claude Cowork」實現運行的。
雖然AI成功幫忙追回訂閱款項的事件讓人感到驚奇，但也有部分行家開始分析背後成本，幽默表示「這動作用掉的Token（計算單位）費用，搞不好比退回來的錢還多」、「反而想知道使用AI每個月的帳單費用是多少XD」。
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Youtube「Men’s Game 玩物誌」Allen昨晚收到一張海外訂購服務的信用卡帳單，金額29美元（約新台幣911元），才驚覺自己忘了取消訂閱。他隨手將帳單丟給AI，並下令要求取消，沒想到AI竟直接開啟網頁瀏覽器，逐步進入複雜的全英文頁面執行操作。
AI還幫他寫信給客服，說明沒有在使用這個系統、因為忘了申請退款服務，才導致這個月又被扣款，原本他覺得AI過於雞婆，沒想到只過了半小時後，對方客服就傳來訊息，表示退款成功，這個結局也讓他直呼「我的媽呀，太強大了吧！」
針對這項「自動化神技」，有人驚呼自己的AI至今仍因權限問題無法執行此類操作。對此，Allen透露，自己的AI助理是透過「Claude Cowork」實現運行的。
雖然AI成功幫忙追回訂閱款項的事件讓人感到驚奇，但也有部分行家開始分析背後成本，幽默表示「這動作用掉的Token（計算單位）費用，搞不好比退回來的錢還多」、「反而想知道使用AI每個月的帳單費用是多少XD」。