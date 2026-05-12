進入網路時代，民眾使用的線上服務也越來越多元，很多平台都採取信用卡自動扣款，用戶忘記取消的事件頻繁發生。近期就有YTR分享，自己忘記取消一項訂閱而收到約1千元新台幣的帳單，最終靠AI助理幫忙退費，竟只花半小時就成功拿回退款，完整操作過程也引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI助手功能太強了！幫忙申請退款成功

Youtube「Men’s Game 玩物誌」Allen昨晚收到一張海外訂購服務的信用卡帳單，金額29美元（約新台幣911元），才驚覺自己忘了取消訂閱。他隨手將帳單丟給AI，並下令要求取消，沒想到AI竟直接開啟網頁瀏覽器，逐步進入複雜的全英文頁面執行操作。

AI還幫他寫信給客服，說明沒有在使用這個系統、因為忘了申請退款服務，才導致這個月又被扣款，原本他覺得AI過於雞婆，沒想到只過了半小時後，對方客服就傳來訊息，表示退款成功，這個結局也讓他直呼「我的媽呀，太強大了吧！」

▲Allen昨晚收到一張海外訂購服務的信用卡帳單，金額29美元（約新台幣911元），才驚覺自己忘了取消訂閱。他隨手將帳單丟給AI助理，沒想到最終竟然真的拿回退款。（圖／Men's Game 玩物誌）
▲Allen昨晚收到一張海外訂購服務的信用卡帳單，金額29美元（約新台幣911元），才驚覺自己忘了取消訂閱。他隨手將帳單丟給AI助理，沒想到最終竟然真的拿回退款。（圖／Men's Game 玩物誌）
AI助理處理退款藏隱憂！消耗Token恐比退費還貴

針對這項「自動化神技」，有人驚呼自己的AI至今仍因權限問題無法執行此類操作。對此，Allen透露，自己的AI助理是透過「Claude Cowork」實現運行的。

雖然AI成功幫忙追回訂閱款項的事件讓人感到驚奇，但也有部分行家開始分析背後成本，幽默表示「這動作用掉的Token（計算單位）費用，搞不好比退回來的錢還多」、「反而想知道使用AI每個月的帳單費用是多少XD」。

相關新聞

MacBook Neo免2萬夠用嗎？跑AI被嫌會喘　眾人推一處買：不怕踩雷

ChatGPT做LINE貼圖爆紅！寵物小孩照都能用　免費指令、步驟一覽

ChatGPT生成圖片又爆紅！Q版大頭貼太神　4種免費指令、步驟一覽

ChatGPT、Gemini髮型咒語不玩了！超神解夢爆紅　指令、步驟一覽

潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...