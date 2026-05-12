我是廣告 請繼續往下閱讀

國產建材董事會通過第一季財報，營收達到50.33億元高檔，稅後淨利8.53億元，每股盈餘0.70元。國產預估，隨著階段性解決全台土方之亂後，遞延營建案場可望回到強勁的興建進程，因此在現有科技大建設撐起的穩健營運外，還將新增恢復遞延的大量建案混凝土需求，挹注營運態勢在更加強健的盤勢中穩健有力。「土方之亂」引起營建產業波段震盪，遞延全台大量建案的興建計畫，不過政府在北中南大舉建置相關的土方去化場所，問題逐漸解套相關產業鏈重回穩健且正向的成長曲線。另一方面，國內外科技大廠在台繼續先進廠辦興建，均有國產龐大混凝土車隊，穿梭其中進行大量高端混凝土澆築作業。國產第一季每股盈餘達0.70元，相較去年同期的0.71元，獲利佳績呈現穩健持平現象。另，國產旗下國宇建材以「MOF捕碳與ALC碳礦化整合之CCU負碳技術研發暨方法學驗證計畫」，獲得經濟部「A+企業創新研發淬鍊計畫」核定通過，未來可對接低碳建築市場需求，打造全台首座符合國際方法學認證的碳礦化負碳生產線。