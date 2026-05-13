台股飆漲，大盤今年就從3萬點來到4萬點，房價則因政策限制，持續盤整，小資族應該先買房還是買股呢？有民眾在PTT指出，如果一般人想靠累積資產翻身，第一個理財產品絕對是「買房」，並點出台灣房地產在槓桿、勝率和持有心態的優勢，引發眾人熱議。
房地產自帶5倍槓桿 繳得起房貸就能長抱
原PO在PTT發文表示，「窮人爬資產階梯，第一個理財產品絕對是買房」，因為理財產品要考慮的只有3點，一是勝率、二是槓桿，最後是流通性。房地產最大的特點就是勝率極高，股票則是大戶勝率碾壓散戶，一般小資族沒有辦法跟大戶拚勝率。
接著原PO舉例，房地產天生自帶5倍槓桿，頭期款200萬元，可以買到1000萬元的房子，就算腰斬，只要繳得起房貸就不會被法拍，但是把200萬拿去買股票，要操作1000萬元的股票就要開5倍槓桿，但一般來說根本開不到5倍槓桿，就算讓你開到5倍槓桿，那市場波動不用到20％，你就會斷頭、承受不住了。
另外，原PO也指出，房地產流動性雖然低，但台灣貸款體系成熟，房子幾乎可以隨時辦出貸款，所以沒有流動性風險，再者，因為流動性低，反而可少掉很多被借錢的麻煩，或是一直看到自己賠了、賺了多少，更符合長抱資產。
買房勝率高、買股分散風險 掀兩派論戰
PO文一出，有人認為股市還是比較適合小資族投資，「小資族沒辦法跟大戶一樣多筆房產分散風險，只要押錯就GG，所以買股票，可以分散標的，而且壓力也較小」、「有指數投資後，散戶勝率很高了」、「其實兩倍槓桿正二就已經贏過五倍房產了」、「我就是知道正二很穩定，我才有辦法大買4年賺兩千萬」。
也有人贊同原PO的看法，「房地產需要時間去醞釀，錢才滾得出來」、「不要懷疑散戶買錯股票的機率，人人都股神的話，還有人買不起房嗎」、「論報酬率，買對股票比買房還高這沒什麼問題，但問勝率絕對買房的勝率高」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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原PO在PTT發文表示，「窮人爬資產階梯，第一個理財產品絕對是買房」，因為理財產品要考慮的只有3點，一是勝率、二是槓桿，最後是流通性。房地產最大的特點就是勝率極高，股票則是大戶勝率碾壓散戶，一般小資族沒有辦法跟大戶拚勝率。
接著原PO舉例，房地產天生自帶5倍槓桿，頭期款200萬元，可以買到1000萬元的房子，就算腰斬，只要繳得起房貸就不會被法拍，但是把200萬拿去買股票，要操作1000萬元的股票就要開5倍槓桿，但一般來說根本開不到5倍槓桿，就算讓你開到5倍槓桿，那市場波動不用到20％，你就會斷頭、承受不住了。
另外，原PO也指出，房地產流動性雖然低，但台灣貸款體系成熟，房子幾乎可以隨時辦出貸款，所以沒有流動性風險，再者，因為流動性低，反而可少掉很多被借錢的麻煩，或是一直看到自己賠了、賺了多少，更符合長抱資產。
PO文一出，有人認為股市還是比較適合小資族投資，「小資族沒辦法跟大戶一樣多筆房產分散風險，只要押錯就GG，所以買股票，可以分散標的，而且壓力也較小」、「有指數投資後，散戶勝率很高了」、「其實兩倍槓桿正二就已經贏過五倍房產了」、「我就是知道正二很穩定，我才有辦法大買4年賺兩千萬」。
也有人贊同原PO的看法，「房地產需要時間去醞釀，錢才滾得出來」、「不要懷疑散戶買錯股票的機率，人人都股神的話，還有人買不起房嗎」、「論報酬率，買對股票比買房還高這沒什麼問題，但問勝率絕對買房的勝率高」。
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