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2月12日威力彩 13.5 億雙胞頭獎！新竹幸運兒未現身

▲威力彩是台灣獎金最高的彩券遊戲，每期頭獎保底高達2億元。玩法分為兩區選號：第一區從01至38中選出6個號碼，第二區則從01至08中選出1個號碼。（圖／記者潘毅攝）

兌獎時間截止！6.77 億天價頭獎全數歸入公益盈餘

財神爺上門幸運兒卻不應門！2026年2月12日開出的「威力彩」13.5 億元高額頭獎，其中一名得主至今仍未現身。兌獎期限於今（12）日下午 5 點正式屆滿，台灣彩券證實，該名落腳新竹市在「金元寶彩券行」購買彩券的中獎人，直到最後一刻都未出面領獎，這筆稅前高達 6.77 億元 的獎金確定逾期，創下台灣公益彩券史上最高額的獎金未兌領紀錄。今年 2 月 12 日開出的威力彩頭獎總獎金高達 13.5 億元，由兩注均分，每名幸運兒可分得 稅前6.77 億元天價獎金。彩券由「福泰彩券行」售出，幸運兒於日前完成領獎手續，順利將億萬獎金帶回家。彩券由售出，但中獎人遲遲未現身兌領，今（12）日下午5點正式逾期。根據台彩規定，彩券中獎人須在開獎日後的三個月內完成兌領。該名新竹得主的最後期限即為5 月 12 日。台彩表示，雖連日不斷呼籲民眾檢查彩券，但截至今（12）日下午 5 點整，仍未收到該名中獎人的聯繫。這筆高達 6.77 億元 的彩金，今天下午5點逾期，創下台灣公益彩券史上最高額的獎金未兌領紀錄。之後將依照規定全數歸入公益彩券盈餘，得主遺憾與財富擦身而過，這筆獎金最終將回饋社會。