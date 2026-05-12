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▲陳妍希（如圖）右腳跟腱完全斷裂，現正休養中，今日她被以電動輪椅代步。（圖／翻攝自微博）

「國民女神」陳妍希在今年3月因鍛鍊而受重傷，右腳跟腱完全斷裂，現正休養中。今（12）日她被目擊現身機場，右腳雖已拆除石膏但仍配戴行動護具，全程仰賴電動輪椅代步。據了解，陳妍希在術後僅一個多月便忍痛復工，今天她親切地對粉絲揮手、笑著幫幾位粉絲簽名，堅強的身影也令粉絲心疼。今日現身機場的陳妍希，雖然右腳仍需護具保護，但面對守候的粉絲，她不時向粉絲微笑揮手，甚至停下來為大家簽名互動，樂觀的心態被網友大讚「溫柔且堅韌」，以笑臉化解外界對她傷勢的擔憂。陳妍希在復健期間也相當自律，5月初還曾發布復健影片，示範直腿抬高、瑜珈球臀橋等動作以防止肌肉萎縮。這段時間，好友楊丞琳、周筆暢等人也曾上門探病打氣，陪伴她度過最艱難的術後初期。這起意外發生於3月30日，陳妍希在健身房進行負重箱跳訓練時，因落地失誤造成右腳跟腱完全斷裂，當晚緊急送醫手術，傷口長15公分。儘管醫生評估完全復健需6到8個月，運動能力恢復恐需一年以上，但為了不耽誤已定好的綜藝錄製行程，陳妍希在術後一個月便選擇強行復工。據了解，因持續停工將面臨數百萬的經濟損失。為此，雖然工作室曾聲明暫停高強度工作，但陳妍希仍是敬業地工作，即便行動受限，仍搭著電動輪椅趕赴錄影現場。