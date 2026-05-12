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針孔偷拍民眾恐慌 林俊憲拋購買實名制、下架網購

公共場所針孔難防 林俊憲促交通部制定「反針孔管理指引」

近來包括愛爾麗等醫美集團傳出針孔偷拍，對此立委林俊憲今（12）日質詢時要求行政院長卓榮泰建立針孔攝影機的管理制度，包括實名制管理、下架網路販售與建立交通場域及旅宿業反針孔管理指引等方向。卓榮泰回應表示，針對涉及國人隱私保障的重大案件，政府絕對高度重視針孔偷拍問題，並將建立更嚴格的一套標準，同時也將加強檢查電商平台上屬於電信管制射頻器材的針孔設備。林俊憲表示，近年針孔偷拍案件層出不窮，從醫美診所、台鐵車站廁所，到飯店、民宿等場域，都曾發生偷拍事件，近期更爆發醫美診所於煙霧偵測器內藏設針孔攝影機，引發社會譁然。針孔設備常被偽裝成芳香劑、插座、煙霧偵測器等日常用品，體積小、價格低廉，只要花費數千元即能在電商平台輕易購得，大幅降低偷拍犯罪門檻，民眾根本防不勝防。林俊憲進一步指出，根據警政署統計，警方受理妨害性隱私罪「無故攝錄他人性影像」案件，前年為1613件，去年增加至2770件，短短一年暴增72%；若再加上妨害秘密罪中的「竊錄」案件，件數亦從2006年的309件增加至2025年的713件，顯示偷拍犯罪持續惡化。林俊憲說明，針孔攝影機雖屬中性商品，但若正當用途極少，政府就應透過制度提高取得門檻，行政院應比照農藥、槍械等現有實名制物品的管理方式，將針孔攝影機納入實名制管理。例如目前農藥管理已建立完整實名制度，政府得以掌握消費、生產及銷售情形。因此針孔攝影機同樣可以比照辦理，尤其無線傳輸型針孔設備屬於電信管制射頻器材，國家通訊傳播委員會應優先從現有管理制度著手改為實名制，透過源頭管理，增加取得困難，進而降低遭偷拍風險。此外，林俊憲也要求數位發展部應請各大電商平台下架無線針孔攝影機商品，並封鎖相關搜尋關鍵字，避免不肖人士輕易取得偷拍設備，針孔設備經常被當作犯罪工具，便不應放任其在網路平台公開販售。至於公眾場所的反針孔管理，林俊憲表示，台鐵近2年陸續在雙溪站、新左營站及台北站等處發現針孔攝影機，但現行管理方式為「每日目視巡查」及「每月反針孔偵測設備巡檢」，顯然無法有效防堵偷拍。質疑針孔設備如此隱密，光靠肉眼難以辨識，若有落實定期檢測，新左營站男廁的針孔也不可能長達9個月後才被發現。林俊憲也要求交通部應訂定「反針孔管理指引」，包含購置專業檢測設備、提高檢查頻率、建立外部監督機制等，先從中央管理的交通場站做起，期盼地方政府跟進中央制定的機制，逐步擴及捷運系統、百貨公司等人潮密集場所。針對旅宿業部分，林俊憲指出，行政院消費者保護處去年抽查7縣市共21家旅宿業者，卻發現僅11家有自主執行反針孔管理，甚至有業者所謂的「檢查」只以肉眼查看，更有業者標榜24小時檢測，實際卻是不定期檢查。批評觀光署將反針孔管理交由地方政府與業者自主管理，缺乏一致標準與強制規範，應訂定旅宿業「反針孔管理指引」，明確規範檢查流程、偵測設備與頻率，並納入旅宿業檢查項目，要求地方政府落實稽查，同時建立懲處機制。卓榮泰則回應，針對涉及國人隱私保障的重大案件，政府絕對高度重視針孔偷拍問題，並將建立更嚴格的一套標準。同時，也將加強檢查電商平台上屬於電信管制射頻器材的針孔設備。至於一般商業場所，若於公眾場域裝設監視器，業者皆應盡告知民眾的義務，保障民眾知情權益，避免國人生活於遭偷拍的不安與恐懼之中。