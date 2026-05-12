夏威夷日前有一名男遊客被目擊向瀕危的「僧海豹」投擲石頭，被當地人制止後還回嗆「我不在乎、我很有錢」，遭當地民眾當場痛毆倒地。

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紐約郵報導，這名37歲的男遊客在夏威夷茂宜縣，5月5日被拍到對當地知名的僧海豹「拉尼」（Lani）丟擲石頭。在拉海納（Lahaina）發生森林大火後，拉尼已成為茂宜島（Maui）復甦的象徵，在當地相當有人氣。

拍下遊客虐待動物的當地居民施尼澤（Kaylee Schnitzer）向當地媒體説，「我們告訴他我們已經報警了，他竟然一副無所謂的樣子說：『我不在乎，罰我啊，我很有錢。』」說完那些話後，這個遊客就繼續往前走。

另一段網傳影片則顯示，一名憤怒、赤裸上身的當地民眾，目擊遊客攻擊僧海豹後，直接上前將他擊倒在地，揮出一連串重拳。

夏威夷土地與自然資源部表示，這名殘忍的遊客已被拘留接受偵訊，但由於尚未被正式起訴，因此並未公開其身分。然而，騷擾、傷害或殺害極度瀕危的僧海豹均屬違法行為。該男子若遭起訴，因違反《海洋哺乳動物保護法》，可能面臨最高5萬美元（約新台幣160萬元）的罰金以及潛在的監禁刑責。

而該名「重拳出擊」的當地民眾，則是獲得當地議員頒發感謝信，夏威夷州參議員阿瓦（Brenton Awa）表示，「我們有些人看到了環保激進分子親自動手去教育那些人，當你招惹我們的土地或動物時會發生什麼事。我們這裡的律師想明確表示，我們並不縱容暴力，但我們確實為這位『阿囉哈大使』準備了一封表揚信。」

茂宜縣官方在社群平台Instagram表示，「自從2023年野火後拉尼回到拉海納，官方與當地居民都一直在守護並深深關愛著牠。」目前，夏威夷土地與自然資源部執法陣線已將本案移交給美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）的執法辦公室，以便依據聯邦野生動物保護法提起公訴

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陳政嘉編輯記者

現任《NOWNEWS今日新聞》新聞一部國際中心　編輯
3年新聞編輯經歷
曾任中時新聞網兩岸政經中心編輯、新頭殼實習編輯
一個認真打字的打工人，專注國際、兩岸、中國新聞，但更喜歡寫可愛新奇動物