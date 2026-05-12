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台日韓股市近一個月以來紛紛創下歷史新高紀錄，全球避險基金也加大了對亞洲的押注，路透引述根據摩根士丹利一份提供給客戶的報告，上週對韓國、日本與台灣股票的單周買入創下10年來新高。根據路透報導，摩根士丹利主經紀商團隊在上週五發送給客戶的報告中指出，「大部分股票買盤都發生在美國以外地區，其中亞太地區推動了大部分交易活動」。摩根士丹利表示，流入南韓、日本與台灣的避險基金資金來自所有地區、各類型策略的客戶，截至5月7日當週，成為十多年年買盤最重的一週。不過，報告並未揭露具體金額。報導提到，全球投資人正急於增加對亞洲科技公司的避險，以尋找人工智慧（AI）受惠者。韓國、台灣與日本已成為半導體與硬體投資的重要據點。亞洲市值最高的三家公司都是晶片製造商，包含台積電、三星電子與SK海力士，三家公司近期創紀錄的獲利，讓市場更加關注其在全球AI供應鏈中的關鍵角色。總部位於紐約的避險基金 Tekne Capital 合夥人 Hussein Sacoor 表示，「我們仍處於國際科技循環的早期階段，而亞洲市場持股部位仍然不足、估值偏低，且重要性持續上升」。他補充說，就成本與物料清單（bill of materials）而言，約90%的科技供應鏈位於亞洲，而大部分資本仍集中在美國市場。韓國、台灣與日本的主要指數上週全都創下新高。摩根士丹利表示，上週的買單主要集中於半導體與硬體類股，避險基金對日本、南韓與台灣的淨持倉，已升至摩根士丹利主經紀業務團隊自2010年開始追蹤數據以來的最高水準，目前約占全球部位配置的19%。另一份由高盛發布的報告指出，在3月大幅拋售之後，4月出現十年來流入亞洲股票的最大單月避險基金買盤資金。