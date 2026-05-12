台積電今（12）日召開董事會，會中決議調高發放現金股利1元，來到7元，創下歷史新高，其普通股配息基準日訂定為9月22日，除息交易日則為9月16日。另外，台積電核准四項人事擢升案。
台積電表示，董事會決議指出，核准配發今年第一季每股現金股利7元，配息基準日訂定為9月22日，除息交易日則為9月16日，將於10月8日發放。
而為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算312億8430萬美元，包括建置先進製程產能、廠房興建及廠務設施工程，以及核准於不超過200億美元的額度內增資子公司TSMC Arizona。
此外，董事會核准以下人事擢升案：
一、擢升本公司企業規劃組織副總經理李俊賢先生為資深副總經理。
二、擢升本公司品質暨可靠性組織資深處長吳怡璜先生為副總經理。
三、擢升本公司研究發展組織奈米製像技術發展資深處長辜耀進博士為副總經理。
四、擢升本公司營運組織智能製造中心資深處長呂金盛先生為副總經理。
台積電指出，核准公司今年第一季合併營收約1兆1341億元；稅後純益約5724億8千萬元；每股盈餘為22.08元。
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而為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算312億8430萬美元，包括建置先進製程產能、廠房興建及廠務設施工程，以及核准於不超過200億美元的額度內增資子公司TSMC Arizona。
此外，董事會核准以下人事擢升案：
一、擢升本公司企業規劃組織副總經理李俊賢先生為資深副總經理。
二、擢升本公司品質暨可靠性組織資深處長吳怡璜先生為副總經理。
三、擢升本公司研究發展組織奈米製像技術發展資深處長辜耀進博士為副總經理。
四、擢升本公司營運組織智能製造中心資深處長呂金盛先生為副總經理。
台積電指出，核准公司今年第一季合併營收約1兆1341億元；稅後純益約5724億8千萬元；每股盈餘為22.08元。